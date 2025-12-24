Yılbaşına sayılı günler kala hediye alışverişi ve paketleme telaşı hız kazanırken, uzmanlar bu sürecin çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Yıllardır sürdürülen geleneksel hediye paketleme alışkanlıklarının, farkında olunmadan ciddi bir atık sorununa dönüştüğü ifade ediliyor.

Her Yıl 100 Milyon Rulo Hediye Kağıdı Tüketiliyor

Uzmanlara göre, yılbaşı döneminde ortalama bir çocuğun yılbaşı ağacının altında 10 ila 15 hediye bulunuyor ve bu hediyelerin büyük bölümü ayrı ayrı paketleniyor. Bu durum her yıl 100 milyondan fazla rulo hediye kağıdının tüketilmesine yol açıyor. Söz konusu tüketim, yaklaşık 50 bin ağacın kesilmesi anlamına gelirken, yılbaşı sonrasında çöplüklere gönderilen üç buçuk siyah çöp poşeti dolusu ambalaj atığına denk geliyor.

Buruşturma testiyle geri dönüşüm anlaşılabiliyor

Carrick Signs Printers yetkilileri, hediye kağıtlarının geri dönüştürülebilir olup olmadığının basit bir yöntemle anlaşılabileceğini belirtiyor. Şirket yetkilisi Mandy Roscoe, “Buruşturma testi” adı verilen pratik uygulamayla kağıdın geri dönüşüme uygunluğunun tespit edilebileceğini ifade ediyor. Buna göre, kağıt top haline getirildiğinde buruşuk şekilde kalıyorsa ve sim içermiyorsa genellikle geri dönüştürülebiliyor. Ancak kağıt eski haline dönüyorsa, içinde plastik veya folyo bulunduğu için geri dönüşüme uygun olmuyor.

Plastik detaylar mutlaka ayrılmalı

Uzmanlar, geri dönüşüm sürecine gönderilmeden önce hediye kağıtlarının üzerindeki bant, etiket, kurdele ve fiyonk gibi plastik detayların mutlaka çıkarılması gerektiğini vurguluyor. Aksi halde kağıt, geri dönüşüm sisteminde atık olarak değerlendiriliyor.

Daha az atık için sade ve doğal seçenekler öne çıkıyor

Bu yıl daha az atık üretmek isteyenler için sim ve folyo içermeyen sade kağıtlar öneriliyor. Uzmanlara göre, kahverengi ambalaj kağıtları hem çevre dostu hem de ip veya kurdele gibi küçük dokunuşlarla estetik bir görünüm kazanabiliyor.

Hediye kağıdına alternatif: Çorap sürprizi

Daha radikal bir yaklaşım benimsemek isteyenler için hediye kağıdını tamamen devre dışı bırakmak da mümkün. Uzmanlar, hediyelerin çorap içinde sunulmasının hem sürpriz etkisi yarattığını hem de kağıt israfını sıfıra indirdiğini belirtiyor. Üstelik bu çorapların her yıl yeniden kullanılabildiği ifade ediliyor.

Küçük değişikliklerle büyük fark yaratılabilir

Uzmanlara göre, yılbaşı coşkusundan ödün vermeden doğayı korumak mümkün. Hediye paketleme alışkanlıklarında yapılacak küçük değişikliklerin, çevre üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltabileceği vurgulanıyor.