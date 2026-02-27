TikTok fenomeni Aspenya, son dönemde sosyal medyada tanınan fenomen Tuna Tavus ile ilişkisiyle yeniden gündem oldu. Renkli kombinleri, pembe saçları ve dikkat çekici tırnak tasarımlarıyla bilinen genç içerik üreticisinin gerçek adı ve özel hayatı merak ediliyor.

İşte Aspenya hakkında merak edilen tüm detaylar...

Aspenya'nın gerçek adı ne, kaç yaşında?

Aspenya, 14 Ocak 2000 tarihinde dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 26 yaşında ve Oğlak burcu. İstanbul'da yaşıyor. 1.75 metre boyunda. İnternette gerçek adının Ayşe Özdemir olduğu bilgisi yer alırken, bazı takipçileri isminin Aleyna olduğunu iddia ediyor. Ancak fenomen bu konuda net bir açıklama yapmadı.

Aspenya nasıl ünlü oldu?

Sosyal medya kariyerine pandemi döneminde başlayan Aspenya, ilk videolarını tamamen eğlence amaçlı çekti. TikTok'ta paylaştığı POV (senaryolu kısa video) formatındaki içeriklerle viral oldu. Takipçileri bu videoları adeta dizi izler gibi takip etmeye başladı ve kitlesi hızla büyüdü.

Üniversitede sosyoloji eğitimi alan Aspenya, mezuniyetinin ardından bu alanda çalışmak yerine profesyonel içerik üreticiliğini tercih etti. Makyaj, bakım, güzellik, kombin ve günlük yaşam videoları üreten fenomen, özellikle "mahalle kuaförü" serisiyle geniş kitlelere ulaştı.

Aspenya sosyal medya hesapları ve takipçi sayısı

Aspenya, TikTok'ta 2.2 milyonun üzerinde takipçiye sahip. Instagram'da (@benaspenya) 550 bin, YouTube'da ise 382 bin abonesi bulunuyor. Bumm Agency ajansına bağlı olarak çalışan fenomen, marka iş birlikleriyle de profesyonel kariyerini sürdürüyor.

Kendisini diğer içerik üreticilerinden ayıran en belirgin özelliği cesur stil tercihleri. "Uyumsuz" görünen parçaları bir arada kullanma cesareti, çılgın tırnak tasarımları ve renkli saçları markas haline geldi. Kore stiline yakın makyaj anlayışı da takipçileri tarafından sıkça taklit ediliyor.

Aspenya'nın sevgilisi Tuna Tavus kimdir?

Son dönemde Aspenya'nın, devasa porsiyonları ve gücüyle tanınan fenomen Tuna Tavus ile birlikte olduğu ortaya çıktı. 12 Haziran 1999 doğumlu Tuna Tavus, Ankara Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunu, aynı zamanda powerlifting sporcusu. 1.99 metre boyunda, 150 kilo ağırlığında olan Tavus'un YouTube'da 2.5 milyondan fazla takipçisi var.

Çift, ilişkilerine dair detaylı açıklama yapmaktan kaçınsa da birlikte çektikleri eğlenceli videolar takipçiler tarafından büyük ilgiyle izleniyor. Samimi iletişimleri ve birbirinden farklı dünyalardan gelen iki fenomenin bir araya gelmesi, sosyal medyada "yılın sürpriz çifti" olarak anılmalarına neden oldu.