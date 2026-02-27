Türk televizyon izleyicisi Elif İskender'i en çok Çalıkuşu dizisindeki Besime rolüyle tanıdı. Ekşi Sözlük'te bile özel entry açılmasına neden olan bu performansla adından söz ettiren oyuncu, aynı zamanda Sarp Apak, Engin Altan Düzyatan, Öner Erkan, Esra Bilgiç ve Şebnem Bozoğlu gibi isimlerin hocalığını yapmış deneyimli bir eğitimci.

Elif İskender hayatı ve eğitimi

Elif İskender, 27 Ağustos 1973'te İzmir'de doğdu. 2026 itibarıyla 52 yaşında. Sanat eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'nda başladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Sanat Dalı'na geçiş yaptı. Burada Cüneyt Gökçer, Lemi Bilgin ve Çetin Tekindor gibi usta isimlerden eğitim aldı.

Lisans sonrasında akademik kariyerine hız veren İskender, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını Prof. Dr. Özdemir Nutku danışmanlığında "Ferhan Şensoy ve Ortaoyuncular" başlıklı monografiyle tamamladı. Doktorasını yine Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anabilim Dalı'nda yaptı. Doktora tezi olan "Çağdaş Oyunculukta Giriş Sınavları İçin Bir Model Önerisi" üniversite tarafından kitap olarak basıldı.

Elif İskender akademik kariyeri

İskender, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 12 yıl boyunca öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu süreçte oyunculuk, sahne eğitimi, ses ve konuşma teknikleri derslerinin yanı sıra opera bölümünde sahne eğitimi ve klasik eskrim dersleri de verdi. Ardından İstanbul Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne geçerek burada da 7 yıl öğretim üyeliği sürdürdü.

Akademik hayatı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştiren İskender, Türk ekranlarının tanınan pek çok yüzünün hocası oldu. Sarp Apak, Öner Erkan, Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Onur Buldu, Elif Büşra Pekin ve Şebnem Bozoğlu gibi oyuncular, İskender'in öğrencileri arasında yer alıyor.

Elif İskender dizi ve filmleri

İskender'in ekran kariyeri akademik çalışmalarıyla paralel ilerledi. Oyunculuğuyla öne çıktığı yapımlar şöyle:

Televizyon dizileri: Çalıkuşu (2013, Besime rolü), Beyaz Yalan (2015, Meryem rolü), 2 Kadın 2 Hayat (2013, internet dizisi)

Sinema filmleri: Kumdan Kale (2006), Olur Olur! (2014, Arzu Kutur rolü), I, Anatolia (2021, yönetmen olarak da), Aşkın Dünkü Çocukları (2025)

Özellikle Çalıkuşu dizisindeki Besime performansı izleyicilerden büyük övgü topladı. Sinirlenme ve keyiflenme anlarındaki doğal mimikleri, sesi ve inandırıcılığıyla dizinin en başarılı oyuncusu olarak değerlendirildi.

En son 2025'te vizyona giren Aşkın Dünkü Çocukları filminde Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür gibi isimlerle aynı kadroda yer aldı. Levent Onan'ın yönettiği film, Karadeniz'in Ünye ilçesinden San Francisco'ya uzanan trajikomik bir aşk hikayesi anlatıyor.

Elif İskender Londra'daki yaşamı ve oyunculuk akademisi

2016 yılında Ankara Anlaşması kapsamında Londra'ya yerleşen İskender, burada Elif İskender Acting Academy & Theatre adlı kendi oyunculuk akademisini kurdu. Stoke Newington ve Dalston'da iki ayrı mekanda faaliyet gösteren akademide, kendi geliştirdiği "Transformasyonel Oyunculuk" yöntemiyle eğitim veriyor.

Londra Regent's Üniversitesi'nde yabancı araştırmacı olarak göçmenlik ve drama terapi üzerine akademik çalışmalar da yürüten İskender, İngiltere'nin köklü drama okullarından Rose Bruford College'da yüksek lisans proje danışmanlığı yapıyor.

İskender'in Londra'daki en dikkat çekici başarılarından biri, kendi yazdığı Happy New Year adlı tiyatro oyununun RADA (Dramatik Sanatlar Kraliyet Akademisi) sahnesinde seyirciyle buluşması oldu. RADA'nın kapılarını bir Türk yazara ve Türkçe bir oyuna açması, İskender'in uluslararası alandaki itibarını gösteren önemli bir gelişme.