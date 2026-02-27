Eray Can Özkenar, 23 Şubat 2026'da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisinin sona erdiğini duyurdu. Açıklamada oldukça net bir dil kullanan Özkenar, Su Balcı ile artık hiçbir iletişiminin kalmadığını ve yaşananların ikisi arasında kalan özel bir mesele olduğunu ifade etti. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada trend oldu.

Eray Can Özkenar ile Su Balcı neden ayrıldı?

Ayrılığın ardından en çok merak edilen konu, çiftin neden yollarını ayırdığı oldu. Ancak Eray Can Özkenar paylaşımında spesifik bir sebep belirtmedi. Yaşananların özel bir mesele olduğunu vurgulayarak takipçilerinden saygılı olmalarını istedi.

Ayrılık öncesinde çiftin sosyal medyada birlikte çekilmiş fotoğraflarını silmesi ve karşılıklı takipten çıkması dikkat çekmişti. Bu hareketler, ayrılık haberinden önce takipçiler arasında spekülasyonlara yol açmıştı. Ancak aldatma, kavga gibi iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Su Balcı'nın evlilik teklifi gündem olmuştu

Çiftin ayrılığını özellikle sürpriz yapan detay, kısa süre önce Su Balcı'nın canlı yayında Eray Can Özkenar'a evlilik teklif etmesiydi. Bu an sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Romantik teklifin ardından gelen ayrılık haberi, hayranları derinden üzdü.

Eray Can Özkenar kimdir?

Eray Can Özkenar, 2001 doğumlu bir içerik üreticisi ve yayıncı. Twitch, YouTube ve Kick platformlarında yaptığı yayınlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Eğlenceli içerikleri ve samimi tarzıyla Z kuşağının en çok takip ettiği isimler arasına girdi.

Su Balcı kimdir?

Su Balcı da Kick platformunda yayın yapan tanınan bir içerik üreticisi. Sosyal medyada aktif bir profil çizen Balcı, Özkenar ile birliktelikleri boyunca ortak yayınlar ve paylaşımlarla gündemde kalmıştı. Ayrılık sonrası Su Balcı'dan henüz kamuoyuna yansıyan bir açıklama gelmedi.