İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan şarkıcının kan ve saç numuneleri üzerinden yapılacak uyuşturucu testinin sonuçları henüz açıklanmadı. Peki Edis'in test sonucu ne zaman belli olacak?

Edis Görgülü'nün uyuşturucu test sonucu ne zaman çıkacak?

Edis Görgülü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine ifade verdikten sonra kan ve saç örnekleri alındı. Laboratuvar sürecinin ardından sonuçların 1 ila 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Şarkıcının ifadesinin ardından serbest bırakılması öngörülüyor.

Edis Görgülü neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında birçok ünlü isim hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Edis Görgülü oldu. Soruşturmanın haberini yurt dışındayken alan Edis, Türkiye'ye dönerek teslim oldu. Havalimanında polis ekiplerince karşılanan şarkıcı, ardından narkotik biriminde ifade verdi.

Edis Görgülü kimdir?

Edis Görgülü, 11 Ocak 1990'da Edirne'de dünyaya geldi. Müzik kariyerine genç yaşta başlayan sanatçı, 2016 yılında yayımlanan "Dudak" adlı single'ıyla geniş kitlelere ulaştı. Ardından "Çok Çok", "Roman", "Arıyorum" ve "Bana Ne" gibi hit şarkılarla Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden biri haline geldi.

Sahne performansları ve enerjik tarzıyla tanınan Edis, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasında da yer aldı. O Ses Türkiye ve çeşitli müzik programlarına konuk olan şarkıcı, sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip.

Uluslararası arenada da adından söz ettiren Edis, farklı ülkelerde konserler vererek Türk pop müziğini yurt dışına taşıyan sanatçılar arasında gösteriliyor. Son dönemde çıkardığı şarkılar ve işbirlikleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı, şimdi ise uyuşturucu soruşturması nedeniyle magazin ve haber gündeminin odağında bulunuyor.