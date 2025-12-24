Kampanya dönemi boyunca mağazalarda ve Cepte Şok uygulamasında satışa çıkan ürünler, sınırlı stok adetleriyle raflardaki yerini aldı. Tüketicilerin uzun süredir indirim beklediği kablosuz temizlik çözümleri ve yeni nesil mutfak ürünleri avantajlı fiyatlarla listeye girdi. Özellikle pratik ev temizliğine yönelik artan talep, Şok'un 24 Aralık kataloğundaki ürün seçimlerini doğrudan etkiledi.

Şok Market 24 Aralık Listesinde Temizlik Teknolojisi: Philips Dikey Süpürge

Kataloğun en çok konuşulan ürünü, yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımıyla bilinen Philips dikey şarjlı süpürge oldu. Kablo karmaşasına son veren ve evin her köşesine kolayca ulaşabilen cihaz, gelişmiş motor teknolojisiyle güçlü bir performans sergiledi. Philips'in bu modeli, özellikle zemin türüne göre otomatik ayarlanan başlığı ve LED aydınlatmalı fırçası sayesinde, gözden kaçan tozları görünür kılarak detaylı bir temizlik imkanı sağladı.

Kullanıcıların en çok önem verdiği batarya ömrü konusunda da iddialı olan Philips dikey süpürge, tek şarjla uzun süreli kullanım süresi sundu. Haznesinin kolay boşaltılabilir olması ve yıkanabilir filtre sistemi, cihazın bakımını pratik hale getirdi. Şok Market, bu üst segment ürünü piyasa koşullarına göre rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sundu. Ürün, hem dikey süpürge hem de el süpürgesi olarak kullanılabilen fonksiyonel yapısıyla, özellikle evcil hayvan besleyenler ve hızlı temizlik arayanlar için ideal bir çözüm oluşturdu.

Philips dikey süprüge 15.999 liralık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Dyson benzeri dikey süpürgeyi satın alınca 1000 TL de Win para kazanmak mümkün.

Philips Süpürge ve Mutfak Ürünlerinde Fiyatlar Belli Oldu

Kataloğun yıldızı olan Philips 7000 Serisi Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge, 15.999 TL satış fiyatıyla teknoloji reyonunda yerini aldı. Temizlik grubunu tamamlayan bir diğer ürün ise 2.299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Philips Buharlı Ütü oldu. Mutfaklarda pratiklik arayanlar için Braun Multiquick 5 Vario El Blender Seti 2.499 TL, kahve keyfini evine taşımak isteyenler içinse Arzum OKKA Intenso Kapsül Kahve Makinesi 3.999 TL fiyatla alıcı bekliyor.

Evini yenileyenler için ankastre ürünler de indirim listesine girdi. Alpina Turbolu Beyaz Ankastre Set 8.999 TL, Alpina Sürgülü Aspiratör ise 1.299 TL fiyatla kampanya kapsamına alındı. Daha küçük ölçekli ihtiyaçlar için Kiwi Şarjlı Su Pompası ve Kiwi Otomatik Karıştırıcı ürünleri 249 TL'lik ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekti.

Kampanya Süresi ve Ödeme Seçenekleri

Şok Market'in Philips dikey süpürge ve teknoloji ürünlerini kapsayan bu özel kampanyası, 24 Aralık'ta başladı ve 30 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Tüketiciler, katalogda yer alan tüm elektronik ürünleri peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla satın alabiliyor. Stoklarla sınırlı olan Philips dikey süpürge ve mutfak ürünleri hesaplı fiyatlarla satışta.