27 Şubat Cuma akşamı ekran başına geçen izleyicileri bir sürpriz bekliyordu. Survivor bu akşam yeni yarışmalarla yayınlanmadı ve seyirciler bunun nedenini araştırmaya başladı. Peki Survivor bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte TV8'in 27 Şubat yayın akışı ve Survivor hakkında merak edilen tüm detaylar...

Survivor bu akşam neden yayınlanmadı?

Survivor 2026, 27 Şubat Cuma günü yayın akışında yer almadı. TV8, bu akşam Survivor yerine farklı bir program tercihi yaptı. Saat 20.00'de Bil Bakalım programının yeni bölümü ekrana gelirken, 22.15'te ise Ada Günlüğü yayınlandı. Yani Survivor tamamen iptal edilmedi, sadece bir gecelik ara verildi.

Survivor yeni bölüm ne zaman?

Merakla beklenen yeni bölüm için fazla beklemek gerekmiyor. Survivor 2026'nın yeni bölümü 28 Şubat 2026 Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanacak. Program her zamanki gibi saat 20.00'de başlayacak. Yarışmaseverler yarın akşam adadan gelecek heyecanlı gelişmeleri izleyebilecek.

TV8 yayın akışı 27 Şubat 2026 Cuma

TV8'in 27 Şubat Cuma günkü yayın akışı şöyle şekillendi:

06:30 - Tuzak 07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 - Gel Konuşalım 12:30 - Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın (Yeni Bölüm) 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 - Bil Bakalım (Yeni Bölüm) 22:15 - Ada Günlüğü (Yeni Bölüm)

Görüldüğü üzere Survivor bu akşamki yayın akışında bulunmuyor. Ancak Ada Günlüğü bölümüyle yarışmadaki son gelişmeleri takip etmek mümkün olacak.

Survivor 2026'da son durum ne?

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor 2026, 1 Ocak'ta başladığından bu yana büyük bir seyirci ilgisiyle karşılandı. Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla devam eden yarışmada takımlar arasındaki çekişme her geçen hafta kızışıyor.

Sezon boyunca yaşanan sürpriz elenmeler, takım değişiklikleri ve Kader Konseyi kararları izleyicileri ekran başına kilitledi. Şu ana kadar birçok yarışmacı adadan ayrılırken, kalan isimlerin performansı her hafta daha da merak ediliyor.

Survivor 2026 yarışmacıları kimler?

Ünlüler takımında sezonun başında Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin yer alıyordu. Sezon ilerledikçe bazı yarışmacılar elenerek adadan ayrıldı. Selen Görgüzel ve Keremcem'in vedası sonrası yedek isimler olarak milli atlet Seda Albayrak ve yoga eğitmeni Can Berkay Ertemiz kadroya katıldı. Bunun yanı sıra Nagihan-Seren Ay kavgası sonrası takımlar arası geçişler yaşandı.

Gönüllüler takımının orijinal kadrosunda ise Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü bulunuyordu. Bu takımda da sezon boyunca önemli değişiklikler meydana geldi.

Survivor 2026, yarın yani 28 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de kaldığı yerden devam edecek.