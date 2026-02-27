Netflix yapımıyla küresel izleyiciye ulaşan Trabzonlu oyuncu, hem ekrandaki performansı hem de gizemli özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Peki Ahmet Varlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Evli mi, sevgilisi var mı? İşte başarılı oyuncunun kariyeri ve özel hayatına dair merak edilenler...

Ahmet Varlı kimdir?

Ahmet Varlı, 25 Mart 1984'te Trabzon'da doğdu. Karadeniz kültürüyle büyüyen oyuncu, gençlik yıllarında sanata yöneldi ve eğitim hayatını bu doğrultuda şekillendirdi. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. 2026 yılı itibarıyla 41 yaşında olan Varlı, memleketine olan bağlılığını her fırsatta dile getiriyor ve koyu bir Trabzonspor taraftarı.

Ekran serüveni 2006'da Doktorlar dizisiyle başladı. Küçük bir rolle televizyon dünyasına adım atan Varlı, asıl çıkışını 2010'da Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki İlhan karakteriyle yakaladı. Bu rol, onu geniş kitlelerin tanıdığı bir yüz haline getirdi.

Ahmet Varlı evli mi, sevgilisi kim?

Hayranlarının en çok merak ettiği konuların başında Ahmet Varlı'nın özel hayatı geliyor. Ancak oyuncu bu konuda oldukça ketum. Medyaya yansıyan ya da doğrulanmış herhangi bir evlilik bilgisi bulunmuyor. Kamuoyuna açıklanmış bir ilişki veya sevgili bilgisi de mevcut değil.

Sosyal medyada da mesafeli bir duruş sergileyen Varlı'nın Instagram hesabı yok. Daha çok Twitter platformunu kullanan oyuncu, burada zaman zaman gündeme dair görüşlerini paylaşıyor. Bu gizli yaşam tarzı, özel hayatına yönelik merakı daha da artırıyor.

Pera Palas'ta Gece Yarısı ile uluslararası çıkış

Ahmet Varlı'nın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri, Netflix yapımı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki Dimitri rolü oldu. Uluslararası platformda yayınlanan yapım, oyuncuya Türkiye sınırlarının ötesinde görünürlük kazandırdı. Dijital platformlardaki bu başarı, kariyerine tamamen yeni bir ivme kattı.

Bu projenin öncesinde de Varlı, televizyon ve sinemada istikrarlı bir grafik çizmişti. Benim İçin Üzülme, Yılanların Öcü, Kanatsız Kuşlar, Kuzgun ve Bozkır gibi yapımlarda farklı karakterlere hayat verdi. Her projede dramatik rollerdeki derinliğiyle dikkat çeken oyuncu, yardımcı rollerde bile hikayeye güçlü katkı sunmasıyla tanınıyor.

Sinema filmleri

Televizyonun yanı sıra beyaz perdede de önemli yapımlarda yer alan Varlı, özellikle Oflu Hoca'nın Şifresi serisindeki Ahmet karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Karadenizli kimliğini yansıtan bu rollerdeki doğal oyunculuğu büyük beğeni topladı. Bunların dışında Şeytanın Pabucu (2008), Taş (2017), Lady Winsley (2019) ve Dayı: Bir Adamın Hikayesi (2021) gibi filmlerde de rol aldı.

Ahmet Varlı'nın rol aldığı diziler ve filmler

Oyuncunun kariyer kronolojisi şöyle: Doktorlar (2006-2007), Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009), Yerden Yüksek (2010), Öyle Bir Geçer Zaman Ki (2010), Benim İçin Üzülme (2012), Yılanların Öcü (2014), Kanatsız Kuşlar (2017), Bozkır (2018-2019), Kuzgun (2019), Annenin Sırrıdır Çocuk (2022) ve Pera Palas'ta Gece Yarısı. Sinema tarafında ise Şeytanın Pabucu (2008), Oflu Hoca'nın Şifresi (2014), Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (2016), Taş (2017), Bozkır (2018), Lady Winsley (2019) ve Dayı: Bir Adamın Hikayesi (2021) yer alıyor.

Trabzon'dan başlayan yolculuğunu Türkiye'nin en önemli yapımlarına ve Netflix gibi küresel platformlara taşıyan Ahmet Varlı, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatındaki gizemli duruşuyla ilgi çekmeye devam ediyor.