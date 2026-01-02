Son Mühür- İsviçre’nin Valais kantonunda bulunan Crans-Montana Kayak Merkezi’nde yılbaşı kutlamaları sırasında bir barda çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Olayda 47 kişi yaşamını yitirirken, çoğu ağır olmak üzere 115 kişi yaralandı. Yangın, hem İsviçre’de hem de uluslararası kamuoyunda derin üzüntü yarattı.

Yangın kısa sürede büyüdü

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yerel saatle 01.30 sularında bardan yükselen dumanın fark edilmesi üzerine acil durum hattına ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından iki dakika içinde ilk itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı. Ancak yangının çok kısa sürede tüm mekânı sardığı, özellikle tavan bölümünde yoğun alevlenme yaşandığı belirtildi.

“Ülkemizin en ağır trajedilerinden biri”

İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, Valais Başsavcısı Beatrice Pilloud ve Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Parmelin, yaşanan kayıpların tarif edilemez bir acı olduğunu belirterek, olayın İsviçre tarihindeki en ağır felaketlerden biri olduğunu söyledi. Parmelin ayrıca, Federal Saray’daki bayrakların beş gün boyunca yarıya indirileceğini açıkladı.

Yaralı sayısı 115, soruşturma sürüyor

Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, olayda 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Yaralıların büyük bölümünün durumunun ağır olduğu ifade edilirken, hayatını kaybedenler arasında yabancı uyruklu kişilerin de bulunabileceği bildirildi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Valais Başsavcısı Beatrice Pilloud, yangının çıkış nedenine ilişkin farklı ihtimallerin değerlendirildiğini belirtti. İlk bulguların, patlamaya yol açmış olabilecek geniş çaplı bir yangın ihtimali üzerinde yoğunlaştığını aktaran Pilloud, şampanya şişesi üzerine yerleştirilen bir mumdan kaynaklandığı iddialarının henüz doğrulanmadığını vurguladı. Mekânda güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı da soruşturma kapsamında inceleniyor.

“İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı”

Olay anına tanıklık eden Dominic Dubois, yangının başlamasından birkaç dakika sonra bölgeye ulaştığını ve durumun son derece kritik olduğunu ifade etti. Dubois, ilk anda olay yerinde sınırlı sayıda güvenlik görevlisi bulunduğunu, çevredeki vatandaşların su, battaniye ve sıcak içeceklerle yardıma koştuğunu aktardı. Soğuk hava koşullarının da müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi.

Yangın anına ait görüntüler ortaya çıktı

Yangının çıkış anına ilişkin cep telefonu görüntüleri de basına yansıdı. Videolarda, barın tavanının tamamen alevler içinde kaldığı, içeride bulunan kişilerin panik içinde yangını söndürmeye çalıştığı ve mekândan çıkmaya çalıştıkları anlar yer aldı. Görüntüler, facianın boyutunu gözler önüne serdi.