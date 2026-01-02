Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonunda yayımlanan bir programda gazeteci Ignacio Ramonet’nin sorularını yanıtladı. Maduro, ABD ile uyuşturucu kaçakçılığı, petrol ticareti ve göç başlıklarında olası bir diyalog sürecine kapıyı açık bıraktı. Venezuela lideri, Washington yönetimine net bir mesaj vererek, “İstedikleri yerde ve istedikleri zamanda görüşmeye hazırız” dedi.

“Somut verilerle ciddi görüşmeler başlamalı”

Maduro, iki ülke arasında süregelen gerilime rağmen diplomatik temasların kaçınılmaz olduğunu savundu. ABD ve Venezuela’nın ellerindeki verilerle samimi ve kapsamlı bir müzakere sürecine girmesi gerektiğini vurgulayan Maduro, bunun artık ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Uyuşturucu kaçakçılığı vurgusu: “Anlaşmaya hazırız”

Uyuşturucu ticaretiyle mücadele konusuna özel bir parantez açan Maduro, ABD yönetiminin gerçekten bu alanda etkili bir iş birliği hedefliyorsa Venezuela’nın buna hazır olduğunu belirtti. Daha önce de ABD’li yetkililere benzer mesajlar verdiklerini söyleyen Maduro, ortak bir anlaşma zemininin mümkün olduğunu dile getirdi.

Yaptırım ve askeri baskı iddiaları yeniden gündemde

Maduro, ABD’nin uzun süredir uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve askeri baskılarla Venezuela hükümetini devirmeyi hedeflediğini öne sürdü. Bu baskıların temel amacının ise ülkenin sahip olduğu zengin petrol rezervlerine erişim olduğunu savundu. Caracas yönetimi, bu iddiaları daha önce de sık sık gündeme getirmişti.

Petrol mesajı: “ABD yatırımlarına kapımız açık”

Venezuela Devlet Başkanı, petrol konusundaki açıklamalarında dikkat çekici ifadeler kullandı. ABD’ye Venezuela ham petrolünü ihraç eden Chevron şirketini örnek gösteren Maduro, “Eğer ABD petrol istiyorsa, Venezuela yatırımcılarına açıktır” dedi. Bu açıklama, enerji alanında pragmatik bir iş birliği sinyali olarak yorumlandı.

ABD’nin olası kara saldırısı iddiası

Maduro’ya, ABD’nin Venezuela topraklarına yönelik bir kara saldırısı gerçekleştirip gerçekleştirmediği de soruldu. Bu soruya temkinli bir yanıt veren Venezuela lideri, konunun önümüzdeki günlerde netleşebileceğini söylemekle yetindi.

Gerilim nasıl tırmandı?

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada Venezuela’da uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı öne sürülen bir limana saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Bu operasyonun, ABD’nin Venezuela topraklarına yönelik ilk doğrudan saldırısı olduğu iddia edilmişti. Açıklama, iki ülke arasındaki tansiyonu daha da yükseltmişti.