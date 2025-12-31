Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi, yılbaşı öncesinde zabıta ekipleri ve gıda mühendislerinin katılımıyla ilçe genelindeki eğlence ve yeme-içme mekânlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Hijyen koşulları, ruhsat durumu, ürün etiketleri ve menü-fiyat şeffaflığı başlıklarında yürütülen kontrollerde 43 işletme denetlendi, kurallara uymayanlara idari yaptırımlar uygulandı.

Zabıta ve gıda mühendislerinden ortak çalışma

Zabıta ekipleri ile gıda mühendislerinin birlikte yürüttüğü denetimlerde, özellikle yılbaşı akşamı yoğunluk yaşanması beklenen işletmeler mercek altına alındı. Denetimler sırasında hijyen şartları, ruhsat belgeleri, ürünlerin son kullanma tarihleri ve etiket bilgileri ayrıntılı şekilde incelendi.

Yeni yönetmelik kapsamında ekipler ayrıca, işletme girişlerinde ve masa üzerinde menü ile fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığını kontrol ederek tüketicinin doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesini hedefledi.

43 işletme denetlendi, cezai işlemler uygulandı

Saha çalışmaları kapsamında denetlenen 43 işletmeden;

7’sine hijyen ve fiyat kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezası,

4’üne çevreye rahatsızlık verdiği için cezai işlem,

5’ine genel kurallara uymamaktan,

4’üne ise menü ve fiyat tarifesi bulundurmadığı için işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin amacının cezalandırma değil, halk sağlığını korumak ve tüketici mağduriyetlerini önlemek olduğunu vurguladı.

Başkan Eşki: “Halk sağlığı ve güvenliği önceliğimiz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, denetimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, yılbaşı öncesinde vatandaşların sağlığı ve güvenliğini önceleyen çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden Eşki, denetimlerin yeni yılda da devam edeceğini ve Bornova’da hizmet kalitesini yükseltmek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.