Yangın, Buca’ya bağlı Seyhan Mahallesi’nde saat 10.10 sıralarında bulunan bir oto tamirci deposunda çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 5 itfaiye aracı ve çok sayıda personel olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Alevler 20 dakikada kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Can kaybı yaşanmadı, maddi hasar oluştu

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Depo içerisinde bulunan iki otomobil ile çok sayıda otomobil parçasının zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.