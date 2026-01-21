Balıkesir'de peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Balıkesir'de yeniden depremler meydana gelmeye başladı. Bugün çok sayıda farklı büyüklüklerde depremler meydana gelirken, sarsıntılar başta İzmir olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Bu kez de 4.4 ile sallandı!

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine göre, depremin meydana geldiği derinlik 13.65 KM olarak açıklandı.

Bugün çok sayıda deprem meydana geldi!

Bugün, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan çok sayıda deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan verilere göre; 4.5, 3.7, 3.7, 3.6 ve 4.1 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.