Son Mühür / Erkan Doğan - Gökdelenlerin hızla yükseldiği Çınarlı bölgesinde yer alan Folkart’ın yeni projesinde yapılan ‘Özel Sağlık Tesisi’ plan değişikliği Konak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde kabul edilirken, Avukat Şehrazat Mercan, plana ‘red’ oyu veren Konak Belediye Meclisinde görevli 7 CHP’li meclis üyesinin planın iptali için dava açmalarını talep etti.

Konak’tan ‘oy çokluğu’, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ‘oy birliği’ ile geçti

(202/25)-Parsel maliki vekilince yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0.40, KAKS:3.50 yapılaşma koşullu Merkezi İş Alanı (MİA)” olarak belirlenmiş olan, Çınarlı Mahallesi, 8667 ada, 12 parselin TAKS:0.40, KAKS:3.50, Yençok:20 kat yapılaşma koşullu “Özel Sağlık Tesisi Alanı” belirlenmesine ilişkin Belediyemize sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin İmar Komisyonunca oybirliği, Hukuk Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin rapor Konak Belediyesi’nin ocak ayı toplantısında gündeme geldi. Yapılan oylamada CHP’li 7 meclis üyesi önergeye ‘red’ oyu kullandı. Önergeyi kabul etmeyen meclis üyeleri Cemal Küpeli, Abdullah Siyahkoç, Simge Tokgöz, Cem Eren, Behçet Emir, Çetin Taylanhan, Alaaddin Kurt olarak kaydedilmişti. Konak Belediyesi’nde alanın bu karar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi. Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ocak ayı üçüncü birleşiminde önerge oy birliği ile kabul edildi.

Bölgedeki yoğunluk artışının kenti yaşanmaz hale getireceğini görmüyor musunuz?

Gökdelenlerin hızla yükseldiği Çınarlı bölgesindeki yoğunluk artışının kent merkezini içinden çıkılmaz bir hale sokacağını anlatan Avukat Şehrazat Mercan, “Bu bölgede hizmete giren ve girecek olan gökdelenler, çok katlı hastaneler için yol, su, haberleşme, kanalizasyon gibi altyapılar yetersiz kalacaktır. Şu an bile bölgede altyapı sorunları yaşanıyor. Bu tür yoğunluk artış temelli plan değişikliklerinin bu kenti yaşanamaz hale getirdiğini görmüyor musunuz? Orası hastaneler bölgesi olacak. O kadar yoğun giriş çıkış nasıl sağlanacak. Şu an bile altyapısı yetmiyor” dedi.

Red oyu veren meclis üyelerinden bu politikayı sürdürmelerini bekliyoruz

Konak Belediye Meclisinde Folkrat plan değişikliği önergesine ‘red’ oyu veren CHP’li meclis üyelerine çağrıda bulunan Mercan, “Red veren meclis üyeleri red verdikleri politikalarının sürdürmelerini bekliyoruz. Bu kenti planlayın yönetin diye oy kullanarak, Odaları beklemeyip dava açabilirler. Davanın giderleri yüksek diye düşünürlerse, dava masrafı Hazineden karşılanabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu plan değişikliğinin reddedilmesi lazımdı. Bu plan değişikliği ile kent merkezi içinden çıkılamaz hale gelir. Geldi zaten. Melez Deltasının hemen arkasına bir Çin Seddi gibi kuleleri yığırsanız, Bornova’nın hava akışını, rüzgarını kesersiniz. Bornova’da yaşayan on binlerce insan bu durumdan olumsuz şekilde etkilenir. Buradaki yapılaşmada, iklimi, suyu, altyapı hesap etmek lazım. Öyle isteyene plan değişikliği ile bu kenti yönetemezsiniz” diye konuştu.

İzmir’de ‘soylulaşma’ başladı !

İzmir’de ‘soylulaşma’nın başladığına dikkat çeken Mercan, “Şehir hastanesini dağın tepesine çıkarttınız. Burası ne olacak. Parası olanların konforlu bir şekilde sağlığa ulaşabilecekler. Parası olmayanlar dağın tepesine çıkacak. Plan dilinde buna, ‘Soylulaştırma’ deniyor. Kent soylulaşmaya başladı. Parası olanların kolay ulaşabilecekleri sağlık ve konfor merkeze yılığılıyor. Yani parası olan kentin merkezinden yararlanabilecek, olmayan gecekondu veya kent dışındaki alanlara gidecek. Orta ve alt sınıf o kulelerden daire alabilir mi?” diye konuştu.