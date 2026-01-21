Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediye Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısının birinci birleşiminde gündeme gelen ve komisyonlara havale edilen imar planı değişikliği önergesi, CHP’li meclis üyeleri arasında görüş ayrılığına neden olmuştu. Çınarlı Mahallesi’nde yer alan 8667 ada 12 parselin, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Merkezi İş Alanı (MİA)” olan kullanım kararının, TAKS: 0.40, KAKS: 3.50 ve 20 kat yapılaşma koşuluyla “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin önerge, İmar Komisyonu’ndan oy birliğiyle, Hukuk Komisyonu’ndan ise oy çokluğuyla uygun bulundu.

CHP’li üyelerden şerh

Kamuoyunda 'folkart' olarak bilinen söz konusu rapora Konak Belediye Meclisi’ndeki 7 CHP’li meclis üyesi şerh koyarak karşı çıktı. Bu durum, parti içinde ‘çatlak’ olarak yorumlanırken, tartışma kısa sürede İzmir kamuoyunun da gündemine taşındı.

Önerge Büyükşehir’de jet gibi geçti

Konak Belediye Meclisi’nde kabul edilen rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Ocak ayı birinci birleşiminde önerge olarak gündeme alındı ve ilgili komisyonlara havale edildi. Normal şartlarda aylar sürebilen bu süreç, Büyükşehir Meclisi’nde dikkat çekici bir hızla tamamlandı. Pazartesi günü komisyonlara gönderilen önerge, cuma günü yapılan üçüncü oturumda komisyon raporu olarak meclise sunuldu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda oy birliğiyle kabul edilen rapor, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de oy birliğiyle onaylandı.

‘Eğer o üyeler olsaydı’ sorusu

Dikkat çeken bir diğer detay ise Konak Belediye Meclisi’nde rapora şerh koyan 7 CHP’li üyenin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olmaması oldu. Kamuoyunda, bu üyelerin Büyükşehir Meclisi’nde yer alması halinde kararın oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla geçip geçmeyeceği sorusu tartışılmaya başlandı.

CHP Genel Merkezi İddiaları

Öte yandan, yaşanan süreçle ilgili CHP Genel Merkezi’nin Konak’a 3 kişilik bir heyet göndereceği yönündeki iddialar kamuoyuna yansımış, ancak bu iddialar daha sonra parti yetkilileri tarafından yalanlanmıştı.