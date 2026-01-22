Son Mühür/ Beste Temel - Fırtınanın etkisiyle devrilen ağaçlar ve kırılan dallar belediye ekipleri tarafından hızla kaldırıldı. Parklar ve yeşil alanlar güvenli hale getirildi. Sağanak sonrası mazgal ve ızgaralarda biriken atıklar temizlendi. Yollarda oluşan su birikintileri vidanjörlerle tahliye edilerek ulaşımda aksama yaşanmasının önüne geçildi.

Mahalle mahalle tarama yapıldı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağış sonrası oluşabilecek risklere karşı tüm mahallelerde saha incelemesi yaptı. Çöken yol ve zemin hasarı ihtimali kontrol altına alındı. Yağıştan daha fazla etkilenen Ataşehir, Balatçık, Evka 5 ve Anadolu Caddesi çevresinde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yollarda biriken suları vidanjörlerle tahliye etti, mazgallarda biriken atıkları temizledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Evka 5, Ataşehir, Yeni Mahalle, Esentepe, Küçükçiğli, Çağdaş ve Egekent mahallelerinde kırılan dallar ve molozları kaldırarak park ve yeşil alanları güvenli şekilde kullanıma açtı.

Başkan Yıldız: “Çiğli’de kimse mağdur edilmeyecek”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, fırtına ve sağanak sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Olumsuz hava koşullarının başladığı ilk andan itibaren ekiplerin sahada olduğunu belirten Yıldız, Çiğli’de hiçbir yurttaşın mağdur edilmeyeceğini ifade etti.

Yıldız, “İzmir genelinde etkili olan fırtına ve sağanağa karşı tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. İZSU ekipleriyle koordinasyon sağlandı. Olumsuzluğun etkili olduğu saatlerde can ve mal güvenliği için anında müdahalede bulunuldu. Çiğli’de hiçbir yurttaşımız mağdur edilmeyecek” dedi.

“Olası risklere karşı kontroller sürüyor”

Yağıştan etkilenen bölgelerde koordineli bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Yıldız, devrilen ağaçlara, tıkanan mazgallara ve su birikintilerine hızla müdahale edildiğini, günlük yaşamın normale döndürülmesi için tüm birimlerin eş zamanlı çalıştığını kaydetti.

Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin sahada tam uyumla görev yaptığı belirtilirken, olası risklere karşı kontrollerin sürdüğü ve ihtiyaç duyulan her noktada müdahalenin devam edeceği bildirildi.