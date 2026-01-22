Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, sabahın erken saatlerinden itibaren kuvvetli bir yağış dalgasının etkisi altına girdi. Kentin genelinde metrekareye düşen yağış miktarı ortalama 26,4 kilogram olarak kaydedilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla tüm birimlerini teyakkuza geçirdi. Şehir genelinde hayatın olağan akışını korumak için seferber olan belediye ekipleri, yüzlerce araç ve binlerce personel ile kritik noktalarda müdahalelerini sürdürüyor.

Binlerce personel ve yüzlerce araçla kesintisiz müdahale

Sağanak yağışın başladığı ilk anlardan itibaren Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) üzerinden yönetilen operasyonlar kapsamında, 1.321 uzman personel sahada aktif görev almaya başladı. 343 hizmet aracı ve 200 yüksek kapasiteli pompa ile su birikintilerine müdahale edilirken, gelen ihbarlar saniyeler içinde değerlendirilerek en yakın ekiplere iletiliyor. Meteorolojik veriler, kentin bazı bölgelerinde yağışın çok daha şiddetli olduğunu gösteriyor. Çeşme’de metrekareye 56,6 kilogram yağış düşerek rekor kırılırken, Karaburun ve Narlıdere gibi ilçeler de yüksek yağış alan bölgeler arasında yer aldı.

Yeşildere’de nefes kesen kurtarma operasyonu

Yağışın en trajik olaylarından biri Yeşildere bölgesinde yaşandı. Dere yatağında uyuduğu esnada aniden yükselen sel sularına kapılan 50-55 yaşlarındaki bir vatandaş, yaklaşık 20 metre boyunca sürüklendi. Çevredekilerin acil ihbarı üzerine bölgeye intikal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, su seviyesinin 2 metreye ulaştığı bölgede zamanla yarıştı. Vinç yardımıyla azgın suların içine inen itfaiye erleri, mahsur kalan vatandaşı güvenli bir şekilde sedyeye sabitledi. Yaklaşık 10 metre yükseklikteki duvardan yukarı çekilen kazazede, ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

İZSU ekipleri kritik noktalarda nöbet tutuyor

Altyapı sistemlerinin sorunsuz çalışması için İZSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki 626 personel ve 275 iş makinesi de gün boyu mesai yaptı. Özellikle Konak, Bornova, Karşıyaka ve Buca gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde yağmur suyu ızgaralarının temizliği titizlikle yürütüldü. 153 ve 185 numaralı acil yardım hatlarına ulaşan 155 farklı ihbara anında yanıt veren ekipler, hattaki tıkanıklıkları gidererek olası taşkınların büyümesini engelledi. Bayraklı’dan Menemen’e kadar uzanan geniş bir bölgede önleyici tedbirler alınmaya devam ediyor.

Vatandaşlar için acil iletişim hatları aktif

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yağışın etkilerinin AKOM tarafından anlık olarak izlendiğini ve tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına tüm imkanların seferber edildiğini belirten yetkililer, yağış kaynaklı her türlü olumsuzlukta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 153 ve 185 numaralı hatlarının 24 saat boyunca ulaşılabilir olduğunu hatırlattı. Saha ekiplerinin, hava şartları normale dönene kadar kentin kritik arterlerinde nöbetini sürdüreceği bildirildi.