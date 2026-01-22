Son Mühür / Seçil Ünlü - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, son günlerde kentte yaşanan tartışmalar üzerinden siyasilere eleştirilerde bulundu. İzmir’in kronik sorunlarının polemiklerle çözülemeyeceğini vurgulayan Uygur, yerel iktidar ve muhalefetin siyasi tartışmalara hapsolduğunu belirterek, siyasetin tecrübe, sorumluluk ve nezaket gerektirdiğini ifade etti. Uygur, “İşi resmen horoz dövüşüne çevirdiler. İzmir’in kronik sorunlarının çözümü horoz dövüşü değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Gençlik dinamizm kazandırır ama temel unsur tecrübe”

“Son dönemde İzmir’de ve genel siyasette, “gençleşme” söylemi adı altında siyasetin temel değerlerini aşındıran bir anlayışın yaygınlaştırıldığına üzülerek tanıklık ediyoruz” sözleriyle açıklamalarda bulunan Başkan Uygur, “Nezaketi zayıf, bilgi ve birikimi yük olarak gören; makama değer katan değil, makamdan güç devşirmeyi marifet sayan; ilke üretmek yerine popülizmi ve kişisel çıkar ilişkilerini önceleyen bir siyaset tarzı normalleştirilmektedir. Bu yaklaşım siyaseti yenilememekte, aksine itibarsızlaştırmakta ve toplumu bilinçli biçimde siyasetten uzaklaştırmaktadır. Oysa siyaset bir vitrin ya da kişisel kariyer alanı değildir. Siyaset; sorumluluk alma, temsil etme ve güven inşa etme sorumluluğudur. Gençlik siyasete elbette dinamizm kazandırır; ancak bu dinamizmi yönlendiren, dengeleyen ve anlamlandıran temel unsur tecrübedir. Tecrübeden kopuk bir siyaset dili, toplumsal enerjiyi çözüme değil savrulmaya dönüştürür” ifadelerini kullandı.

“Koltuğuna anlam katan siyasetçiler aranıyor”

Siyasetin ağırlığının makamlardan değil duruştan geleceğinin de altını çizen Uygur, “Nezaketi dışlayan, toplumu ayrıştıran, gönül yıkan bir dil; hangi yaşta olursa olsun siyaseti zedeler. Anadolu irfanının yüzyıllar öncesinden verdiği uyarı bugün de geçerlidir: “Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil.” Bugün toplumun siyasetten uzaklaşmasının temel nedeni; sözün kıymetini, ahlakın gücünü ve tecrübenin yol göstericiliğini geri plana iten bu anlayıştır. Toplum; daha çok konuşanları değil, daha çok dinleyenleri; alkış peşinde koşanları değil, zor zamanlarda sorumluluk alanları; koltuktan güç alanları değil, duruşuyla koltuğa anlam katan siyasetçileri aramaktadır. Çünkü siyaset tecrübe işidir. Ve siyaset; her gün yeniden öğrenmeyi, hesap verebilmeyi ve en önemlisi gönül kurmayı gerektirir” diye konuştu.