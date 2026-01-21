Son Mühür/ Erkan Doğan- Menderes bölgesindeki Tahtalı Barajı havzasında kurulan birçok işletmenin, "Depo" veya "Antrepo" adı altında iş yeri açma ruhsatı alarak İZSU’dan su saati bağlattığı ve kaçak su kuyuları açtıkları iddia ediliyor.

İZSU harekete geçti, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sessiz!

Son Mühür’ün ortaya çıkardığı skandal olayda, bazı oto yıkama istasyonlarının Tahtalı Barajı koruma havzasının yeraltı sularını kaçak olarak kullandıkları anlaşıldı. İZSU Genel Müdürlüğü bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçak su istasyonları hakkında çalışma başlatırken, yeraltı sularından sorumlu olan Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de sessiz kalmayı tercih etmişti.

İşte o yazı...

Geçtiğimiz yıl sonuna doğru bir vatandaş, İZSU Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak, kaçak oto yıkama istasyonlarından şikayetçi oldu. Menderes’te yaşayan vatandaş dilekçe istasyonların konumlarında da yer verdi. İZSU, vatandaşa geçtiğimiz yıl aralık ayında iki sayfalık cevap yazısı ile karşılık verdi. İZSU’nun o dilekçesinde, havzadan kaçak su kullanım ile ilgili çarpıcı bilgiler yer aldı. Yazıda “Bölgede araç depolama’ izinleri verildiği, rent car ve oto yıkama faaliyetlerine izin verilmemektir” açıklamaları dikkat çekerken, aynı yazıda, “İdaremiz tarafından yerleşim yeri ve alanı dışı tespitli 16 oto yıkama yeri ve rent e car firmalarının faaliyetlerinin durdurulduğu gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve sonucu hakkında idaremize bilgi verilmesi hususunda ilgili belediyelerine yazılmakta ve bu durum her yıl tekrarlanmaktadır” denildi. Bölgede yaşananları apaçık ortaya koyan yazıyı İZSU Genel Müdürü adına Daire Başkan Vekili Jülide Geçer’in imzaladığı görüldü. İşte yazı, “İZSU’nun yazısında Tahtalı Baraj havzasında izin verilecek İZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinde izin verilecek faaliyetler tanımlanmış olup kentsel ve kırsal yerleşim alanlarda ise yönetmeliğin 3.14 ‘Havza içindeki 1-1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan kırsal ve kentsel yerleşimler ile depolama alanları içinde yer alan İZSU Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde izin verilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM)’na tabi faaliyetlere İZSU Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınarak izin verilir. İdaremiz tarafından yerleşim yeri ve alanı dışı tespitli 16 adet oto yıkama yeri ve rent a car firmalarının faaliyetlerinin durdurularak gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve sonucu hakkında idaremize bilgi verilmesi hususunda ilgili belediyelerine yazılmakta ve bu durum her yıl tekrarlanmaktadır”