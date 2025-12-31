Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman sevgilisi türkücü Sevcan Orhan ile Phuket Adasında tatile çıkarken, Son Mühür Orhan'ın Buca’da inşa edilen evini görüntüledi.

Başkan Duman istifa etmeli!

Başkan Duman'ın, işçiler grevdeyken dünyaca ünlü Phuket Adası’nda sevgilisi olan türkücü Sevcan Orhan’la tatilde olduğu görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, belediye işçileri maaşlarını alamalıp greve çıktığı günlerde, Phuket Adası’na gidip türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile renkli görüntüler paylaşması tepkilere neden oldu. AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez, Başkan Duman’ın artık şehri yönetemediğini ve istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Balyemez, “Bu inşaat alanı Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalıyor, mecliste yeni bir önerge vereceğim”

Buca Dumlupınar Mahallesi’nde 3,5 dönümlük arsanın yüzde 50’si türkücü Sevcan Orhan’ın üzerinde gözüktüğünü belirten Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez, “Arsa üzerinde bir inşaat yapılmaktadır. Buca Belediyesi meclis toplantısında bu arsa ve üzerindeki inşaat ile ilgili soru önergesi vermiştik. Bu önergeye belediye tatmin edici bir yanıt vermedi. Önergeyi mecliste tekrar gündeme getireceğim” dedi. Buca Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısında da Başkan Duman ile Phuket Adasında görüntülenen ünlü sanatçı Sevcan Orhan konuşulmuştu. AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez, ünlü şarkıcının Buca’da 3.5 dönüm bir arsa aldığını belirterek, “Buca kentin marka bir kent haline geldiği için ünlüler de artık buradan yer almaya başladı. Burası neresi? Dumlupınar Mahallesi, 78 A'da bir parselde. 3,5 dönümlük bir yeri. Sevcan Orhan yüzde 50 ortaklıkla almış. Burada şu an ne yapıldığı ile ilgili meclise soru önergeleri verdik. Burası ikinci derecede SİT alanı ancak burada yapılaşma başladı. Burası koruma amaçlı uygulama imar planı içerisinde yer alıyor. İnşaatın kentsel tasarım rehberine uygun bir şekilde ilerliyor mu ona bakmak lazım. İnşaat yoğunluğu nedir ona bakmak lazım. Burada bahçe mesafeleri çekmeleri nelerdir, kat adeti kaçtır, yüksekliği nedir, bağımsız bölüm sayısı nedir ve metrekareleri nedir?” şeklinde sorular yöneltmişti. Son Mühür’e konuşan Balyemez, belediyeden gelen yanıtların tatmin edici olmadığını belirterek, “Bu konuyu Buca Belediye meclisinde tekrar gündeme getireceğim” diye konuşmuştu.