Acı haberi oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından duyurdu. Dormen'in gelini gazeteci Ayşe Arman ise bir gün önce yaptığı paylaşımda kayınpederinin durumunun çok parlak olmadığını belirterek sevenlerini hazırlamıştı. Kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle 5 Ocak'ta hastaneye kaldırılan ve ardından yoğun bakıma alınan usta sanatçı, 12 Ocak'ta entübe edilmişti.

Cenaze töreni ve Oğlu Ömer Dormen'den duygusal veda

Ömer Dormen, babasının vefatını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Dormen paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır."

Cenaze töreninin yeri ve zamanı henüz açıklanmadı. Aileden yapılacak açıklama bekleniyor.

Sanat dünyası yasta! Taziye mesajları peş peşe geldi

Haldun Dormen'in vefat haberi sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Ünlü isimlerden taziye mesajları peş peşe geldi.

Sanatçı Melek Baykal, CNN Türk'te duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ben şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzgünüz, şok geçiriyorum. Çok kıymetli ve değerli bir isim. Tiyatroya verdiği emekler, hizmetler, dostluğu, insanlığı kelimelerle anlatılacak boyutta değil. Hasta olduğunu biliyorduk ama Haldun ağabey ayağa kalkar diyorduk."

Baykal sözlerine şöyle devam etti: "İlk ekip ruhunu tiyatromuza kazandıran ve bir sürü yeniliğe imza atan, yüzlerce oyuncuya ilk sahneye çıkma fırsatı veren kişidir. Geçen seneye kadar da oyun koyan biriydi. Hiç bırakmadı. Yorulmak bilmiyordu ve sahnede hayat buluyordu. Müthiş bir yaşama sevinci vardı."

Sanatçı Erol Evgin ise 46 yıllık dostunu şu sözlerle andı: "70 yıllık sanat yaşamını geride bıraktı, sayısız eserler yönetti, oynadı, kitaplar yazdı. Çok üzgünüm. En son hastanede ziyaret ettim, doktorlar izin verdi, beni duydu ve gülümsedi. Bunu da yenecek ve aramıza dönecek diye umut ediyordum ama öyle olmadı. Psikoloji ve pedagogojiyi çok iyi bilen, çok zarif bir insandı. Ondan çok şey öğrendik."

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Haldun Dormen'in vefatı sonrası resmi bir taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Türk tiyatrosuna yön veren, sahne sanatlarımızın gelişiminde unutulmaz katkılar sunan Haldun Dormen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetiştirdiği kuşaklarla ve eserleriyle daima yaşayacak."

Türk tiyatrosu bir devini kaybetti

Haldun Dormen, 72 yılını Türk tiyatrosuna adayan bir ömrün ardından sahnelere veda etti. 1955 yılında kurduğu Dormen Tiyatrosu ile Türkiye'de batılı anlamda tiyatronun temellerini atan usta sanatçı, yetiştirdiği onlarca isimle Türk sahne sanatlarının gelişimine öncülük etti.

Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal ve Ayfer Feray gibi isimlere ilk sahne deneyimlerini yaşatan Dormen, bu sanatçıların yetişmesinde belirleyici bir rol oynadı.

1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan "Sokak Kızı İrma"yı yöneten Dormen, Gülriz Sururi'nin de yıldızını bu oyunla parlatmıştı. "Lüküs Hayat", "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Şen Sazın Bülbülleri" gibi efsane müzikaller onun imzasını taşıyordu.

"Yaparsın şekerim" cümlesiyle hatırlanacak

Haldun Dormen, genç oyunculara güven veren "Yaparsın şekerim" cümlesiyle hafızalara kazınmıştı. Hastaneye kaldırıldığında oğlu Ömer Dormen de bu cümleyi kullanarak babasına moral vermişti.

Yaşamı boyunca 250'den fazla ödüle layık görülen Dormen, 1997 yılında Afife Tiyatro Ödülleri'nin fikir babası oldu. 1998'de Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü. Hacettepe Üniversitesi tarafından fahri doktora ile ödüllendirildi.

Sanatla dolu bir asır sona erdi

5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya gelen Haldun Dormen, henüz bir yaşına basmadan ailesiyle İstanbul'a yerleşmişti. Babası Kıbrıslı iş insanı Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'dı.

Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej'deki eğitiminin ardından ABD'de Yale Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan Dormen, Hollywood'daki Pasadena Playhouse'da sahne deneyimi kazandı. 1954'te Türkiye'ye dönerek Muhsin Ertuğrul'un yanında profesyonel kariyerine başladı.

Dördü otobiyografik olmak üzere beş kitap ve on iki oyun kaleme alan Dormen, son kitabı "Ben Buyum İşte!"yi 2025 yılında yayımlamıştı. Usta sanatçı, son nefesine kadar sahneden ve yazmaktan kopmadı.

Sahnenin ışığı söndü ama mirası yaşayacak

Haldun Dormen'in vefatı, Türk tiyatrosu için büyük bir kayıp oldu. Ancak yetiştirdiği kuşaklar, sahnelediği eserler ve bıraktığı miras, onun adını sonsuza dek yaşatacak. Bugün sahnelerde alkışlanan her oyuncunun hayatının bir yerinde Haldun Dormen dokunuşu var.

Usta sanatçının cenaze törenine ilişkin detaylar aileden gelecek açıklamayla netleşecek.