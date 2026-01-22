Son Mühür / Konak Belediyesi’nde son dönemde yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Satış kararları ve meclis üyeleriyle yaşanan gerilimlerle gündemden düşmeyen Konak’ta bu kez belediye yönetimi ile sendika karşı karşıya geldi. Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Murat Bekar, Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan zabıta personeline 2024-2025-2026 yıllarını kapsayan dönemde üniforma temin edilmediğini ve giyecek yardımlarının ödenmediğini belirterek, uygulamanın açıkça mevzuata aykırı olduğunun altını çizdi.

“Belediye karşılamak zorunda”

“Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan zabıta emekçilerinin, 2024-2025-2026 yıllarını kapsayan dönemde üniformalarının temin edilmediği ve giyecek yardımlarının ödenmediği sendikamıza yapılan başvurular ve tespitler sonucunda kesin olarak anlaşılmıştır” sözleriyle açıklamalarda bulunan Başkan Bekar, “Bu uygulama, açık ve bağlayıcı mevzuat hükümlerine rağmen sürdürülen hukuka aykırı bir işlemdir. Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 7. Bölümü, “Belediye Zabıta Memuru Kıyafeti” başlığı altında yer alan Madde 32/1 hükmü uyarınca; Belediye zabıta personeline verilecek giyecek yardımı; yazlık, kışlık ve tören elbisesi olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 211. maddesi esas alınarak belediyece karşılanmak zorundadır. Anılan hüküm idareye takdir yetkisi tanımamakta, emredici nitelik taşımaktadır. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 211. maddesi, giyecek yardımının yasal ve zorunlu bir hak olduğunu açıkça hükme bağlamıştır. Bunun yanında, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 17/10/2024 tarihli ve E-53773008-622.02-10705096 sayılı resmi yazısında, zabıta personeline yapılacak giyecek yardımının tasarruf tedbirleri kapsamında olmadığı açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilmiştir” hatırlatması yaptı.

İhtarda bulundular: Yargıya gerekli başvurular yapılacak!

“Tüm bu bağlayıcı mevzuat hükümlerine rağmen, zabıta emekçilerinin yasal haklarının kullandırılmaması; görevin kötüye kullanılması, hukuka aykırı işlem tesis edilmesi, kamu zararına ve personel mağduriyetine yol açılması sonucunu doğurmaktadır” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Başkan Bekar, “Zabıta emekçilerinin 2024-2025-2026 yıllarına ait giyecek yardımlarının ve üniforma temininin ivedilikle ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesi, aksi halde sorumlular hakkında idari, mali ve cezai sorumluluk doğacağının bilinmesi, hukuka aykırı uygulamaya devam edilmesi halinde Cumhuriyet Savcılığı, Sayıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili tüm yargı mercileri nezdinde gerekli başvuruların yapılacağı ihtar olunur. Belirtmek isteriz ki yasal bir hakkın kullandırılmaması idari tercih değil, açık bir hukuk ihlalidir. Bu ihlalin tüm sonuçlarından sorumlu idare ve yetkililer şahsen sorumlu olacaktır. Zabıta emekçilerinin hakları teslim edilinceye kadar bu sürecin hukuki ve sendikal takipçisi olacağımızı, kamuoyuna ve ilgili makamlara açıkça bildiririz” ifadelerini kullandı.