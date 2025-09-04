6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’daki evleri ağır hasar gören Tunç Ateş (19), ailesiyle birlikte aylarca çadırda ve yurtta yaşadı. Tüm zorluklara rağmen lise eğitimini tamamlayan Ateş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 550 puan alarak sayısal alanda Türkiye 43’üncüsü oldu. Genç öğrenci, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yüzde 100 burslu olarak yerleşti.

Zorlukları motivasyona dönüştürdü

Depremde annesi Yıldız Ateş (42), babası İsa Ateş (65), ablası Gülnaz Ateş (26) ve ağabeyi Orçun Ateş (21) ile birlikte evsiz kalan Tunç Ateş, bir süre Türk Eğitim Derneği’nin Afyonkarahisar’daki yurdunda kaldı. Ortaokuldan itibaren burslu okuyan Ateş, “Enkazların içinden okula giderken şehrim için bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Annem, ‘Bir çocuk belki ülkeyi kurtaramaz ama bir ili kurtarır’ derdi. Bu söz motivasyon kaynağım oldu. Arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi kaybettik, ailem işsiz kaldı. Acı kayıplara rağmen hedeflerimden vazgeçmedim” dedi.

Hedefi plastik cerrah olmak

Eğitim sürecinde Türk Eğitim Derneği’nin desteğiyle yoluna devam eden Tunç Ateş, tıp alanında uzmanlaşmak istediğini belirterek, “İnsanların hayatına dokunmak istiyorum. Plastik cerrahi alanında başarılı bir hekim olmayı, aynı zamanda sağlık alanına katkı sağlayacak buluşlara imza atmayı hedefliyorum” diye konuştu.