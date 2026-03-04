Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri aralıksız devam ediyor. CHP'nin ikinci bölge mitingi ise Eyüpsultan'da gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş katılım gösterirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu zulme direneceğiz, teslim olmayacağız!"

Vatandaşları selamlayarak sözlerine başlayan Özel, "Toplamda 14 belediye başkanımız tutuklu. İçeride olan arkadaşlarımızdan istenen cezayı alsalar yatarı olmayanlar tutuklu. İstenen cezayı zaten yatmış olanlar tutuklu. Bir yandan hakkında hiçbir iddia olmayan, iddianame bekleyenler tutuklu. Tarihin bu en haksız ve acımasız sistemini AKP'nin kara düzenini şikayet ediyoruz. Bu zulme direneceğiz, teslim olmayacağız ama eninde sonunda biz kazanacağız. Kim ne derse desin siz kardeşlerinize evlatlarınıza inandınız. Bu meydanları doldurduk. Helal olsun size. Arkadaşlarımızın haysiyetine çıkan bu meydanın karşısında saygıyla eğiliyorum." dedi.

"Her geçen gün ekonomi kan kaybetmektedir!"

Ekonomiyi bir kez daha gündemine alan Özgür Özel, "Her geçen gün ekonomi kan kaybetmektedir. Bu şartlar altında emeklilere beklenenin çok altında bir sefalet maaşı verilmektir. Bugün yoksulluk sınırı 104 bin liradır. Açlık sınırı 32 bin liradır. 5 emekli bir araya gelse yoksulluktan kurtulamamaktır. AK Parti altın yumurtlayan tavuğu satmaya niyetlenmiştir. Bu konuyu ilk gündeme getirdiğimizde toplumun yüzde 15'i biliyordu. Örgütlerimizin sayesinde sizlerin sayesinde toplumun yarısı bundan haberdar oldu. Toplumun büyük çoğunluğu bu ihanete karşı çıkmaktadır. Köprülerin satılmaması, Kanal İstanbul'un yapılmaması, emeklilerin ezilmemesi, asgari ücretli için, öğrencilerin boş beslenme çantasıyla okula gitmemesi için tek çare seçimdir. Geçim yoksa seçim vardır" dedi. Özel erken seçim çağrısını yineledi. Özel, "Adayımı bırak, sandığı bırak, adayımı yanımda sandığı önümde istiyorum. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in saldırıları gündemdeydi!

"Elinde Irak savaşından bir buçuk milyonun kanı olanların, elinde Gazze'de çoğu çocuk ve kadınların kanı olanlar... 160 tane kız çocuğu Amerikan bombasıyla, İsrail bombasıyla öldürülmüştür. Batı buna susmakta ve bu haberleri karartmaktadır" dedi. Uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını savunan Özel, " Biz CHP olarak Erdoğan'dan farklı olarak biz gücümüzü Trump'tan almadığımız için okyanus ötesinde meşruiyet aramadığımız, Trump'ın oğluna taviz sözü verip görüşme kopartmadığımız için karşılarında cesaretle duruyoruz. Tam bağımsız Türkiye'yi savunduğumuz için Amerika'nın da İsrail'in de karşısında durabiliyoruz. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi Kahrolsun İsrail'in soykırımı. Gözü dönmüş İsrail, dizginlenemez Trump bunları yapınca herkes Türkiye'nin güvenliğini konuşmaya başladı. İç cephe kuvvetli olsun dendi. Biz her zaman Türkiye'nin birliğini, uluslararası meseleleri siyaset üstünde ele alınmasını savunduk. Ama ABD-İsrail, İran'a saldırdığı saatlerde, AK Parti Bolu'ya saldırdı"