Irak Elektrik Bakanlığı, ülke genelinde elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, kesintinin Irak’ın farklı bölgelerinde aynı anda etkili olduğu ve birçok şehirde elektrik akışının durduğu belirtildi.

Yetkililer, özellikle orta ve güney vilayetlerinde elektrik kesintisinin geniş çaplı şekilde hissedildiğini ifade etti.

Kesintinin nedeni henüz bilinmiyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, elektrik şebekesinin devre dışı kalmasına neden olan arızanın henüz net olarak belirlenemediği bildirildi.

Yetkililer, elektrik hatlarında yaşanan sorunun kaynağını tespit etmek için incelemelerin sürdüğünü ve teknik ekiplerin hızlı bir şekilde müdahalede bulunduğunu aktardı.

Teknik ekipler sahada

Elektrik kesintisinin ardından enerji ekiplerinin arızayı gidermek amacıyla sahada yoğun bir çalışma başlattığı bildirildi. Bakanlık, enerji iletim hatlarının yeniden devreye alınması için gerekli müdahalelerin yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, elektrik arzının yeniden sağlanabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Elektrik akışının kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor

Irak Elektrik Bakanlığı, yürütülen çalışmaların ardından elektrik akışının birkaç saat içinde kademeli olarak yeniden sağlanmasının beklendiğini duyurdu.

ABD, İsrail ve İran arasında bölgede devam eden gerilimin gölgesinde yaşanan bu kesinti, Irak’ta günlük yaşamı önemli ölçüde etkiledi. Yetkililer, enerji altyapısındaki sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.