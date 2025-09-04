Son Mühür - Oyun platformu Roblox, çocuk güvenliği ve yaş doğrulama konusunda yeni bir döneme giriyor. Yeni güvenlik stratejisi kapsamında, 2025 sonuna kadar tüm kullanıcıların platformu kullanmayı sürdürebilmesi için yaş doğrulama sürecinden geçmesi gerekecek.

Roblox, kullanıcı güvenliğini güçlendirmek ve reşit olmayanlarla yetişkinler arasındaki iletişimi kısıtlamak amacıyla yeni güvenlik önlemlerini duyurdu. 2024’ten bu yana 100’ü aşkın güvenlik güncellemesi devreye alındı. Yeni kurallarla birlikte çocuklar artık yetişkinlerle oyun içi sohbet gerçekleştiremeyecek. Sahte hesapların önüne geçmek için telefon numarası doğrulaması zorunlu hale gelirken, harici video ve görsel paylaşımı yasağı da devam edecek.

Roblox’un Güvenlikten Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Matt Kaufman, yaş tahmini teknolojisinin tüm kullanıcılar için yaygınlaştırılacağını açıkladı. Kaufman, alınan güvenlik önlemleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yıl sonuna kadar, platformdaki iletişim özelliklerine erişen tüm kullanıcılar için yaş tahminini genişletmeyi planlıyor. Yüz tabanlı yaş tahmini teknolojisi, kimlik doğrulamalı yaş teyidi ve doğrulanmış ebeveyn onayını bir araya getiren bu süreç, yalnızca hesap açılırken girilen doğum tarihine güvenmekten çok daha doğru bir yaş ölçümü sağlayacak. Bu veriler doğrultusunda ayrıca, yetişkinlerle çocuklar arasındaki iletişimi, yalnızca gerçek hayatta birbirlerini tanıyorlarsa mümkün kılacak yeni sistemler devreye alınacak.

Bu ek güvenlik katmanları, kullanıcıların yaşlarına uygun özellik ve içeriklere erişimini sağlayacak. Roblox, bu adımın diğer oyun, sosyal medya ve iletişim platformları için de bir standart oluşturmasını umuyor. Bu karar, Roblox’un “her yaşa uygun bir platform” vizyonunun önemli bir parçası. Şirket, iletişim güvenliği yaklaşımının, yasa koyucular tüm platformlar için yaş doğrulaması zorunluluğu getirip getirmese de, sektörde en iyi uygulamalardan biri haline geleceğine inanıyor.”