ABD ile İran arasında devam eden askeri gerilim sürerken Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt kameraların karşısına geçerek son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, ABD’nin yürüttüğü askeri operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini öne sürerek operasyonun şu ana kadar başarılı olduğunu savundu.

“Önümüzdeki saatlerde İran hava sahasında kontrol sağlanacak”

Açıklamasında operasyonun ilerleyişine değinen Leavitt, ABD’nin İran üzerindeki askeri operasyonlarını genişlettiğini ifade etti.

Leavitt, “Destansı Gazap” adı verilen operasyon kapsamında ABD’nin İran hava sahasında kısa süre içinde tam kontrol sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Obama yönetimine eleştiri

Beyaz Saray Sözcüsü, konuşması sırasında eski ABD Başkanı Barack Obama dönemindeki politikaları da eleştirdi. Leavitt, mevcut yönetimin İran konusunda daha kararlı bir politika izlediğini savunarak Trump yönetiminin diplomasiye öncelik verdiğini ifade etti.

Leavitt, Trump yönetiminin hem askeri hem de diplomatik kanalları birlikte yürüttüğünü dile getirdi.

Sivil kayıplarla ilgili soruya yanıt

Basın toplantısında gazetecilerin sivil kayıplara ilişkin sorularını da yanıtlayan Leavitt, ABD ordusunun sivilleri hedef almadığını savundu.

Bir gazetecinin okul saldırısı ve çocukların hayatını kaybettiğine ilişkin sorusu üzerine konuşan Leavitt, ABD’nin sivilleri hedef almadığını ve bu yöndeki iddialara dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

Orta Doğu’daki gerilim sürüyor

ABD ile İran arasında devam eden askeri operasyonlar ve karşılıklı açıklamalar, Orta Doğu’daki gerilimi artırmaya devam ediyor. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, uluslararası kamuoyu olası yeni adımların bölgesel dengeleri nasıl etkileyeceğini değerlendiriyor.

İspanya konusu gündemdeydi!

Trump'ın İspanya'ya çekmiş olduğu rest hakkında da konuşan Leavitt, "Sanırım İspanyollar Trump’ın dünkü mesajını çok açık ve net duymuş. İspanya, ABD ordusu ile iş birliği yapmayı kabul etti." dedi.