Tedesco, Yiğit Efe Demir'in genç yaşına rağmen akıllı oyunu ve fiziksel gücüyle öne çıktığını belirterek, maç ritmini kazanması için özgür bırakacağını vurguladı. Fenerbahçe, gruptaki iddiasını sürdürmek amacıyla evinde oynayacağı mücadelede tam kadro sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Demir'in performansı, sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasında belirleyici rol oynayabilir.

Yiğit Efe Demir Kimdir?

Yiğit Efe Demir, 2 Ağustos 2004'te İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. 21 yaşındaki stoper, 1.93 veya 1.94 metre boyunda ve sağ ayaklı bir futbolcu olarak biliniyor. Fenerbahçe'nin altyapıdan yetişen yeteneklerinden biri olan Demir, Türkiye U19 ve U21 milli takımlarında forma giydi. U19'da bir maç, U21'de ise iki maç yaptı.

Futbol kariyerine 2013'te Hürriyet Gücü SK'da başlayan Demir, 2017'ye kadar burada kaldı. Ardından Altınordu Akademisi'ne transfer oldu ve altyapıdaki gelişimini sürdürdü. 2020'de Fenerbahçe U16 takımına katılan genç oyuncu, U19 seviyesinde de düzenli süre aldı. 2023'te A takıma yükseldi ve profesyonel sözleşme imzaladı.

Demir, sakin yapısı, top okuma yeteneği ve yüksek çalışma temposuyla tanınıyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 1.5 milyon euro seviyesinde. Fenerbahçe'de 14 numaralı formayı taşıyor ve savunma hattının geleceğini temsil eden isimlerden biri olarak görülüyor.

Yiğit Efe Demir'in Kulüp Kariyeri

Yiğit Efe Demir, Fenerbahçe A takımına yükseldikten sonra tecrübe kazanmak amacıyla kiralık olarak başka kulüplere gönderildi. 2023-2024 sezonunda Gençlerbirliği'nde 13 maça çıktı ve 1. Lig'de dikkat çekici performans sergiledi. Bir sonraki sezon, yani 2024-2025'te Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Karagümrük formasıyla 38 resmi maçta 3 bin 99 dakika sahada kaldı ve 2 asist katkısı sağladı. Bu süreçte Süper Lig'de mücadele ederek üst seviye rekabete alıştı. Kiralık dönemi sona eren Demir, 2025 yazında Fenerbahçe'ye döndü ve kadroda kalmayı başardı. Teknik ekip, onun fiziksel gücünü ve zeka seviyesini övüyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer alan Demir, grup aşamasında ilk kez Avrupa maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sofascore verilerine göre, kulüp kadrosunda Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür gibi isimlerle rekabet ediyor. Tedesco'nun güveni, onun düzenli forma şansı bulmasını sağlayabilir.

Ferencvaros Maçında Yiğit Efe Demir'in Rolü

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı, 27 Kasım 2025'te Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak. Jayden Oosterwolde'nin sarı kart cezası ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle savunma hattı yeniden şekilleniyor. Tedesco, basın toplantısında "Yiğit Efe'nin sırası geldi. Genç, güçlü ve akıllı bir oyuncu" diyerek genç stoperi tercih etti.

Muhtemel 11'de Ederson kalede, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar ve Levent Mercan savunmada yer alacak. Orta sahada Fred, Szymanski ve İrfan Can Kahveci, hücumda ise En-Nesyri, Dzeko ve Tadic gibi isimler sahada olacak. Fenerbahçe, son deplasman maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı ve grupta üst sıraları hedefliyor.

Ferencvaros karşısında Demir'in görevi, Macar ekibinin hızlı hücumlarını kesmek olacak. Teknik direktör, "Hata yaparsa affedeceğim, önemli olan Fenerbahçe'de keyif alması" diyerek baskıyı azaltmayı planlıyor. Bu maç, Demir'in Avrupa seviyesindeki ilk sınavı niteliğinde taşıyor ve taraftarlar genç yeteneğin performansını merakla bekliyor.

Yiğit Efe Demir'in yükselişi, Fenerbahçe'nin altyapı yatırımlarının meyvesini verdiğini gösteriyor. Türk futbolunda stoper ihtiyacını karşılayabilecek nadir isimlerden biri olarak, milli takım için de umut vaat ediyor. Maç sonrası değerlendirmeler, onun kariyer yolunu netleştirecek.