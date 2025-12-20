Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde operasyonu, iş ve medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sabah’ın haberine göre, spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin yasaklı madde temini iddiasıyla tutuklanmasının ardından yapılan telefon incelemeleri, dikkat çeken bir ismi gündeme taşıdı. Söz konusu incelemelerde, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile Cebeci arasında yasaklı madde alışverişine ilişkin mesajlaşmalar ortaya çıktı. Operasyon kapsamında Saran’ın evinde de arama gerçekleştirildi.

Tanık ifadeleri soruşturmayı derinleştirdi

Soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık, Ela Rümeysa Cebeci’nin Sadettin Saran, Okan Bayülgen ve iş insanı Serdar Bilgili ile birlikte hareket ettiğini aktardı. Tanığın beyanları, soruşturmanın kapsamını genişletti.

Dijital materyallerde ortaya çıkan mesajlaşmalar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından incelenen dijital materyallerde, Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran arasında geçtiği öne sürülen yazışmalar dosyaya girdi. İncelemelere göre, Saran Cebeci’ye “Sende yasaklı madde var mı?” sorusunu yöneltti, Cebeci ise “Ben Escobar mıyım?” şeklinde yanıt verdi. Mesajlaşmaların devamında, Cebeci’nin “%70 ihtimalle bulurum” cevabına Saran’ın “O halde bende buluşuyoruz” karşılığı verdiği iddia edildi.

Saran’ın çiftliğinde geniş kapsamlı arama

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Sadettin Saran’ın Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Asos bölgesinde bulunan çiftliğinde jandarma ekipleri tarafından kapsamlı bir arama yapıldı. Arama sonucu el konulan materyaller, kriminal inceleme için laboratuvara gönderildi.

Sadettin Saran hakkında suçlamalar

Gelişmeler sonrası, Saran hakkında ağır suçlamalar gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saran’ı “yasaklı madde veya uyarıcı maddeleri ruhsata aykırı olarak üretmek, ithal veya ihraç etmek” ve “yasaklı veya uyarıcı maddeyi kullanmak amacıyla satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçları kapsamında ifadeye çağırdı.