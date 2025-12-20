Son Mühür - Türk asker ve yazar, Mavi Vatan’ın isim babası Cem Gürdeniz, Türkiye’nin zor bir döneme girdiğini belirterek, 2025 yılı bitmeden yaşanan gelişmelerin 2026’nın Türkiye açısından çok daha sert ve çok cepheli geçeceğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Gürdeniz, 18 Aralık 2025 tarihli Ta Nea ve Jerusalem Post’ta yer alan haberlere göre Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail’in Doğu Akdeniz’de Rodos–Kıbrıs–İsrail hattında görev yapacak 2 bin 500 kişilik ortak bir “acil müdahale gücü” kurmayı planladığını aktardı. Bu gücün 1.000 askerinin İsrail’den, 1.000 askerinin Yunanistan’dan, 500 askerinin ise GKRY’den sağlanmasının öngörüldüğünü belirten Gürdeniz, yapılanmanın Yunan ve İsrail savaş uçakları ile deniz unsurları tarafından destekleneceğinin açıkça ifade edildiğini kaydetti.

Bu askeri yapılanmanın Mavi Vatan’ı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hedef aldığını belirten Gürdeniz, aynı dönemde GKRY’nin Fransa’ya Mari Deniz Üssü’nde daimi konuşlanma izni veren bir anlaşma imzalamasının, Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı askeri mimarinin kalıcı hale getirildiğini gösterdiğini söyledi.

''Yoğun bir çaba yürütülüyor!''

Gürdeniz, güneyde bu gelişmeler yaşanırken kuzeyde Ukrayna–Rusya Savaşı’nın dördüncü yılına girdiğini belirtti. Türkiye’nin Montrö rejimi sayesinde bugüne kadar bu savaşın dışında kalmayı başardığını vurgulayan Gürdeniz, son dönemde topraklara İHA ve SİHA gönderilerek icra edilen sahte bayrak operasyonları, provokasyonlar ve örtülü baskılarla Türkiye’yi bu savaşın içine çekmeye yönelik yoğun bir çaba yürütüldüğünü dile getirdi.

Bu sürece paralel olarak Suriye sahasında yeni açılım söylemleriyle stratejik kazanım üretmek yerine ülke içinde kutuplaşmayı derinleştiren riskli süreçlerin işletildiğini ifade eden Gürdeniz, bu durumun Türkiye açısından ilave tehditler oluşturduğunu belirtti.

''Türkiye'yi savaşın içine çekmek istiyorlar!''

Uluslararası dengelere de değinen Gürdeniz, ABD’nin hızla Avrupa’dan uzaklaştığını, Rusya ile kontrollü bir yakınlaşma arayışına girdiğini ancak İsrail’e verdiği desteği tartışmasız şekilde artırdığını kaydetti. Gürdeniz, küresel finans kapitalin temsilcisine dönüşen ve halklarından kopan Avrupa Birliği yönetimlerinin ise Ukrayna savaşının sürmesi için her yolu denediğini ve Türkiye’yi de bu savaşın içine çekmek istediğini söyledi.

Güneyde ve batıda Türkiye’nin hayati jeopolitik çıkarlarına doğrudan meydan okunduğunu belirten Gürdeniz, Yunanistan–İsrail–GKRY bloğuyla yaşanacak bir krizde Türkiye’nin ABD ile karşı karşıya gelme ihtimalinin son derece yüksek olduğunu ifade etti. ABD’nin bu tür bir durumda tereddütsüz şekilde İsrail’in yanında duracağını dile getiren Gürdeniz, Türkiye’nin Avrupa’nın dayatmasıyla Rusya ile de bir krize sürüklenmesi halinde kuzeyden ve güneyden eş zamanlı kuşatılmış bir jeopolitik cendere içine gireceğini vurguladı.

Bu senaryonun Türkiye için kabul edilemez olduğunu belirten Cem Gürdeniz, ülkeyi yönetenlerin adım adım inşa edilen bu son derece tehlikeli kuşatma planının farkında olması gerektiğini ifade ederek, artık stratejik hata yapma lüksünün kalmadığını kaydetti.