Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın medya ve magazin dünyasına yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması, yeni gözaltı ve tutuklamalarla genişliyor. Gazeteci Barış Terkoğlu, tutuklamalara neden olan itirafçı ifadelerine dair yeni detaylar paylaştı. Son olarak tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile Can Holding soruşturmasında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ’a dair iddialar gündeme geldi. İddiaya göre, Can Holding soruşturmasında tutuklanan Tekdağ, üst düzey bürokratlar ve yargı mensuplarıyla yaptığı görüşmelere Ela Rümeysa Cebeci’yi de götürdü ve söz konusu ilişkiden çıkar sağladı.

Daha önce Şamil Tayyar, bir medya grubu yöneticisinin yargı mensuplarının yanına bir kadın spikerle gittiğini isimsiz olarak sosyal medyada paylaşmıştı; Tayyar’ın bahsettiği medya grubu yöneticisinin Kenan Tekdağ olduğu ileri sürüldü.

Cezaevinden mektup gönderdi

Silivri Cezaevi’nde, Can Holding soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ciner Medya’nın eski yönetim kurulu başkanı Kenan Tekdağ, Barış Terkoğlu’na bir mektup yollayarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Tekdağ’ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Bir gizli tanığın şerefsiz, alçakça iftiralarıyla namusuma yönelik bir komplo tezgahlandığını öğrenmiş bulunuyorum. Adı geçen spikeri sadece işe alım sürecinde yanında Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık varken, 15 dakika gördüm. Onun dışında ne binada ne dışında hiçbir görüşmem, doğrudan ya da dolaylı mesajlaşmam, telefon görüşmemiz yoktur, olmamıştır. Bu ahlaksız iftiraya karşı bir açıklama yapma durumunda kalmış olmak dahi utanç vericidir.”