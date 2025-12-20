Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ve Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu birçok ünlü ismi kapsayan uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı ve evinde arama yapıldığı bildirildi.
Hangi suçlamalar yöneltildi?
Sadettin Saran’a yöneltilen suçlamaların, uyuşturucu madde temin etmek ve kullanılmasına olanak sağlamak olduğu öğrenildi. Ayrıca CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, canlı yayında Saran’ın uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle de suçlandığını öne sürdü.
Sadettin Saran'ın uçağı Türkiye'ye indi
Saran’ın, Fenerbahçe basketbol takımıyla birlikte İtalya’da bulunduğu öğrenildi. İfadeye çağrılmasının ardından Saran’ı taşıyan uçak havalimanına inerken, Fenerbahçe taraftarları tarafından karşılandı.
İfadeye çağrılmasının ardından Saran’ın avukatı, basına yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."