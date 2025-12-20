Saran’ın, Fenerbahçe basketbol takımıyla birlikte İtalya’da bulunduğu öğrenildi. İfadeye çağrılmasının ardından Saran’ı taşıyan uçak havalimanına inerken, Fenerbahçe taraftarları tarafından karşılandı.

İfadeye çağrılmasının ardından Saran’ın avukatı, basına yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."