Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

Zirvedeki Galatasaray, Alt Sıralardaki Kasımpaşa

Ligde geride kalan 16 haftada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray, 39 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kasımpaşa ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

Rekabette 43. Karşılaşma

İki ekip Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 26 galibiyet elde ederken, Kasımpaşa 7 kez kazandı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar rakip fileleri 87 kez havalandırırken, lacivert-beyazlılar 48 gol attı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maç da 3-3 berabere tamamlandı.

Galatasaray Evinde Kaybetmiyor

Galatasaray, ligde sahasında oynadığı son 26 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 21 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, son iç saha maçında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.

Hücumda Geniş Katkı

Galatasaray bu sezon ligde attığı 36 golü 11 farklı futbolcuyla kaydetti. Mauro Icardi 8 golle takımın en skorer ismi olurken, Victor Osimhen ve Leroy Sane 6’şar golle onu takip etti.

Icardi Tarihe Bir Gol Uzakta

Mauro Icardi, ligde attığı 59 golle Galatasaray’ın en golcü yabancı futbolcusu olan Gheorghe Hagi’ye eşitlenmiş durumda. Arjantinli yıldız, Kasımpaşa karşısında gol atması halinde kulüp tarihine geçecek.

Leroy Sane Formda

Alman futbolcu Leroy Sane, ligde son 3 maçta gol atmayı başardı. Bu süreçte 2 de asist yapan Sane, sezon toplamında 6 gol kaydetti.

Savunma ve Hücum İstatistikleri Dikkat Çekiyor

Galatasaray ligde 36 golle en çok gol atan takımlar arasında yer alırken, kalesinde gördüğü 12 golle de en az gol yiyen ekiplerden biri oldu. Sarı-kırmızılılar 6 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Buruk ile Belözoğlu 6. Kez Rakip

Teknik direktörler Okan Buruk ve Emre Belözoğlu, bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4’ünü Okan Buruk’un takımları kazanırken, 1 galibiyet Emre Belözoğlu’na ait.

Torreira Kart Sınırında, Eksikler Dikkat Çekiyor

Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Kart görmesi halinde Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Galatasaray’da Osimhen, Lemina ve Ismail Jakobs Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yok. Ayrıca sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadroda önemli eksikler bulunuyor.

Maçı Alper Akarsu Yönetecek

Galatasaray–Kasımpaşa mücadelesinde hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz yaparken, dördüncü hakem olarak Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.