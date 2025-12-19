Son Mühür - Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile sık sık anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Icardi’nin gol sevinçleriyle özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısıyla aralarında özel bir bağ oluştuğunu belirten Sağın, ünlü futbolcuya karşı ilgi gösterdi.

Icardi açıklaması

Daha önce bu tür sorulara temkinli yanıtlar veren şarkıcı, ilk kez bu kadar açık konuşarak aralarındaki iddialara farklı bir boyut ekledi. Açık sözlü açıklamalarda bulunan Simge Sağın, Icardi’den bir adım gelmesi halinde buna tepkisiz kalmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim"