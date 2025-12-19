Son Mühür - Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Ersoy, gözaltına alınmasının hemen ardından TMSF yönetimindeki Habertürk’te yürüttüğü Genel Yayın Yönetmenliği görevinden de alındı.

Show TV Ana Haber'i sunmadı

TMSF yönetimindeki Show TV’de ana haber bültenlerini sunan Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş hakkında da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bugün Show Ana Haber’i Erbaş yerine Hande Bayraktar sundu. Erbaş’ın TMSF yönetimi tarafından ekrandan alındığı öne sürüldü.

Neler yaşandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy’un bu sürecin ardından TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı duyurulmuştu. Mehmet Akif Ersoy, sevk edildiği mahkemece “uyuşturucu madde kullanımına yer ve imkân sağlamak”, “çevresindeki kadınlar üzerinden sektörel ve maddi menfaat elde etmek” ile “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Testleri 'pozitif' çıktı

Test sonuçlarına göre, Mehmet Akif Ersoy’un saç örneklerinde kokain ve metabolitlerine rastlanırken, kan örneklerinde herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmediği bildirilmişti. Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin saçından alınan örneklerde ise esrar, sentetik uyuşturucu ile kokain ve metabolitlerinin bulunduğu, buna karşın kan örneklerinde uyuşturucuya dair bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Spiker Meltem Acet’in test sonuçlarının ise negatif çıktığı belirtildi.