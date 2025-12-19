Son Mühür - Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasına her gün yeni isimler dahil edilirken, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar da yayılmaya başladı. Bazı kişilerin dosyada yer almamasına rağmen isimlerinin geçtiği yönündeki iddialar kafa karışıklığına yol açtı.

Cem Küçük'ten flaş açıklama

İddialara göre, söz konusu isimlerden biri de gazeteci Candaş Tolga Işık’tı. Ancak gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Candaş Tolga Işık’ın soruşturma kapsamında isminin yer almadığını vurguladı.

''Babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş''

Küçük, Işık’ın babasının yaşadığı üzüntü nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini aktardı. Cem Küçük, "Candaş Tolga Işık'ın uyuşturucu soruşturmasında ismi yok. İddialarda adı geçince babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş. Emboli atmış. Ne olacak şimdi?" dedi.