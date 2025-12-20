Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan silahlı kavgada profesyonel futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti. Olay, 17 Aralık gecesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Üç kişi yaralandı

Çatışma sırasında futbolcu Uğurcan Bekçi (27) ile K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Uğurcan Bekçi 3 gün sonra hayatını kaybetti

Durumu ağır olan Uğurcan Bekçi, hastanede entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü formaları giyen genç futbolcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

İki şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.