Trabzonspor’un Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi düzenlenen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başakşehir karşılaşmasında attığı iki golle kritik galibiyette başrol oynayan Muçi, hem takım içindeki rekabeti hem adaptasyon sürecini hem de şampiyonluk hedefini değerlendirdi.

“Visca en yakın dostlarımdan biriydi”

Sözlerine sakatlığı sonrası ameliyat olan Edin Visca’yı anarak başlayan Muçi, duygularını şöyle ifade etti:

“Edin Visca, burada en yakın olduğum arkadaşlarımdan birisiydi. Ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa sürede tekrar aramızda görmeyi umuyoruz.”

Başakşehir galibiyetinin önemine de dikkat çeken genç oyuncu, zirve yarışında kritik bir virajı geride bıraktıklarını söyledi.

“Kazanmamız ligde tepede kalmak için çok değerliydi”

Başakşehir deplasmanında alınan 4-3’lük galibiyeti değerlendiren Muçi, mücadele ruhuna vurgu yaptı:

“Ligde tepede kalabilmek, arayı açmamak için çok önemli bir maçtı. İyi bir galibiyet aldık. Tüm maçlara aynı hızla çıkmamız gerekiyor.”

“Her kulüpte baskı vardır ama ben işime odaklıyım”

Beklentilerden doğan baskının performansına etkisinin sorulması üzerine Muçi, kariyeri boyunca bu tarz ortamların içinde olduğunu ifade etti:

“Oynadığım her kulüpte beklentiler vardı. Büyük kulüplerde baskı olur ama beni etkilemiyor. Hep en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada iyi bir ortam var, aile gibiyiz. İşime odaklanıyorum.”

“Rekabet her zaman güzeldir, takımın kalitesi yüksek”

Trabzonspor’daki rekabet ortamının performansı olumlu etkilediğini belirten Muçi, takım arkadaşlarıyla olan uyumuna dikkat çekti:

“Rekabet ortamı her zaman güzeldir. Tüm takım kaliteli oyunculardan kurulu. Antrenmanlarımız bile rekabet halinde geçiyor. Taraftarın gol sonrası tepkilerini görmek beni çok mutlu etti.”

Adaptasyon sürecinin hızla ilerlediğini söyleyen Arnavut futbolcu, ailesinin Trabzon’a yerleşmesinin bu süreci daha da kolaylaştırdığını dile getirdi.

Fatih Tekke’ye teşekkür: “Güvenini boşa çıkarmadığım için mutluyum”

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin kendisine olan inancının transfer sürecinde belirleyici olduğunu vurgulayan Muçi, şu ifadeleri kullandı:

“Hocamız buraya geliş sürecimde önemli bir rol üstlendi. Bana inandığını ve güvendiğini söylemişti. ‘Devam et, olacak’ sözleri bana güç verdi. Onun güvenini boşa çıkarmadığım için mutluyum.”

“Neden olmasın? Şampiyonluk için tüm imkanlar var”

Trabzonspor’un şampiyonluk şansı hakkındaki soruyu ise net bir şekilde yanıtladı:

“Şampiyon olmak için tüm imkanlar var. Çok çalışmanız ve bunun hayalini kurmanız gerekiyor. Neden olmasın?”

“Kiralık geldim ama burada mutluyum”

Sözleşmesindeki opsiyon maddesine ilişkin soruya da açıklık getiren Muçi, bordo-mavili formayı uzun vadede giymek istediğini dile getirdi:

“Kiralık bir sözleşmem var ama burada mutluyum ve devam etmek isterim. Şu anda yapmam gereken takımıma yardım etmek. Sonrasında ne olacağını hep birlikte göreceğiz.”