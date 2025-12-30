Oyuncu Yiğit Dikmen, özel hayatıyla gündeme geldi. Dikmen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Elif Tezcan ile nikâh başvurusundan yalnızca üç gün sonra evlenerek sürpriz bir karara imza attı. Çiftin sade nikâh töreni, sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruldu.

Nikâh başvurusundan üç gün sonra evlilik

Salı günü nikâh başvurusunda bulunan çift, cuma günü dünyaevine girdi. Kısa sürede alınan bu karar, magazin dünyasında dikkat çekerken, çiftin yakın çevresiyle sınırlı, mütevazı bir tören tercih etmesi de öne çıktı.

“Küçük bir delilik yaptık”

Yiğit Dikmen ve Elif Tezcan, evliliklerini ortak bir sosyal medya mesajıyla duyurdu. Paylaşımda, hızlı gelişen nikâh sürecini esprili bir dille anlatan çift, “Salı günü başvuruda bulunup, küçük bir delilik yaparak cuma günü evlendik. Çünkü bize bu yakışırdı” ifadelerini kullandı. Destek olan dostlarına ve takipçilerine de teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Sade tören, güçlü mesaj

Gözlerden uzak gerçekleşen nikâh töreninde çiftin mutluluğu ön plandaydı. Abartıdan uzak durmayı tercih eden Dikmen ve Tezcan, paylaşımlarında “İyi ki varsınız, birbirimizi ve sizleri çok seviyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Yiğit Dikmen kimdir?

Oyunculuk kariyerine başlamadan önce uzun yıllar CrossFit ile ilgilenen Yiğit Dikmen, 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Yarışmanın ardından oyunculuk eğitimi alan Dikmen, televizyon dünyasına adım attı.

Rol aldığı yapımlar

Dikmen, kariyeri boyunca Şehrin Melekleri, Hayat Mucizelere Gebe ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi projelerde rol alarak ekranlarda yer aldı. Oyuncu, hem spor geçmişi hem de oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yiğit Dikmen ve Elif Tezcan çifti, aldıkları ani ama kararlı evlilik kararıyla magazin gündeminde yerini aldı.