Son Mühür- İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri’nin iki gün önce İran’a yönelik gerçekleştirdiği ortak saldırıların ardından Orta Doğu’da tansiyon yükseldi.

İran, bu operasyonlara karşılık olarak İsrail’i ve Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

Saldırıların ardından bölgede çok sayıda patlama meydana geldiği ve bazı noktalarda yangın çıktığı bildirildi.

Dubai’de yangın paniği

İran’ın hedef aldığı noktalardan biri de Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük şehri Dubai oldu. Turizm merkezleriyle ünlü olan Palm Jumeirah Adası’nda saldırıların ardından yangın çıktığı iddia edildi.

Lüks oteller, tatil köyleri ve turistik tesisleriyle bilinen bölgede yaşanan gelişmeler, şehirde bulunan yerli ve yabancı turistler arasında endişeye neden oldu.

Tatil veya iş amacıyla Dubai’de bulunan çok sayıda Türk vatandaşı da saldırı haberleri nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Aslışah Alkoçlar’ın paylaşımı gündem oldu

Gerilimin sürdüğü saatlerde sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım da geldi. Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, Dubai’den yaptığı paylaşım nedeniyle gündeme oturdu.

Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai’de yaşayan Alkoçlar, plajda çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tatil atmosferi yansıtan görüntülerde Alkoçlar’ın deniz kenarında poz verdiği görüldü.

Tartışma konusu oldu

Paylaşımın, şehirde patlama seslerinin duyulduğu ve bazı bölgelerde yangınların çıktığı bir dönemde yapılması sosyal medyada tartışma yarattı.