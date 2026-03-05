Son Mühür- ABD’li şarkıcı, oyuncu ve girişimci Selena Gomez ile müzik prodüktörü Benny Blanco’nun ilişkisi uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl evlenen ünlü çift, bu kez sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle yeniden konuşulmaya başladı.

Benny Blanco’nun “Friends Keep Secrets” adlı video yayınında yer alan bazı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Programın bir bölümünde Blanco’nun kanepede yalınayak şekilde uzandığı ve ayaklarının oldukça kirli göründüğü dikkat çekti.

Davranışları tepki çekti

Aynı videonun farklı bir bölümünde Blanco’nun herkesin duyabileceği şekilde gaz çıkarması da izleyicilerin tepkisini çekti.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken özellikle Selena Gomez hayranları ünlü prodüktöre sert eleştiriler yöneltti.

Eleştirilere canlı yayında yanıt verdi

Gelen yorumların ardından Benny Blanco, geçtiğimiz günlerde “Jimmy Kimmel Live” programına konuk olarak eleştiriler hakkında konuştu.

Hakkındaki yorumlara yanıt veren Blanco, kişisel hijyenine yönelik eleştirileri reddetti. Canlı yayında ayakkabılarını çıkaran ünlü prodüktör, “Ayaklarım gayet harika, ortada bir sorun yok” diyerek kendisini eleştirenlere esprili bir şekilde karşılık verdi.

Selena Gomez’den dikkat çeken destek

Yaşanan tartışmaların ardından Selena Gomez de eşine verdiği destekle gündeme geldi. Gomez, Benny Blanco’nun podcast programına konuk olarak katıldı.

Program sırasında sürpriz bir hareket yapan Gomez, eşinin ayaklarını öptü. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Blanco: "Bu beni çok mutlu etti"

Selena Gomez’in jesti karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Benny Blanco, eşine teşekkür ederek duygularını dile getirdi.

Blanco, “Bu çok hoşuma gitti. Kendimi gerçekten iyi hissettirdi. Seni çok seviyorum” sözleriyle Gomez’e olan sevgisini ifade etti.