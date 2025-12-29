Son Mühür- İstanbul sosyetesinin tanınan isimlerinden Hakan Sabancı ile ünlü oyuncu Rabia Soytürk hakkında ortaya atılan aşk iddiaları magazin kulislerini hareketlendirdi. İkilinin bir süredir görüştüğü öne sürülürken, dikkat çeken bir detay iddiaları daha da güçlendirdi.

Gayrettepe’deki davete VIP araç detayı

İddialara göre Hakan Sabancı, Gayrettepe’de düzenlenen özel bir davete katılan Rabia Soytürk için VIP bir araç tahsis etti.

Davet sonrası mekandan aynı araçla ayrılan Soytürk’ün, Sabancı’ya ait olduğu öne sürülen Emirgan’daki yalıya gittiği ileri sürüldü. Bu gelişme, ikili arasındaki ilişkinin ciddiyeti konusunda soru işaretlerini artırdı.

Rabia Soytürk: “Zamanı gelince konuşulur”

Davette basın mensuplarının ilişki sorularını yanıtsız bırakmayan Rabia Soytürk, ilk kez net olmasa da dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

HaberTürk'ün haberine göre; ünlü oyuncu, “Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın.” ifadelerini kullanarak iddiaları ne yalanladı ne de doğruladı.

Kariyeri de yükselişte

Daha önce Duy Beni, Veda Mektubu ve Kör Nokta gibi projelerde rol alan Rabia Soytürk, şu sıralar Teşkilat dizisinde başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Soytürk’ün özel hayatı da kariyeri kadar ilgi görüyor.

Sabancı cephesinden sessizlik

Daha önce uzun süre gündemde kalan bir ilişki yaşayan Hakan Sabancı cephesinden ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.