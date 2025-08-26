Son Mühür/Begüm Mol- Bir dönem Türkiye’de podyumlarda fırtınalar estiren ve şarkıcılığa adım atan Yeşim Erçetin, evlendikten sonra Miami’ye yerleşmişti. 2024’te eşini kaybeden Erçetin, ilk etapta ölüm nedenini “duşta kayıp başını mermer zemine çarpma” olarak duyurmuştu. Ancak sosyal medyada “şüpheli ölüm” iddiaları büyüyünce gerçekleri açıklamak zorunda kaldı.

“Eşim intihar ederek hayatına son verdi”

Erçetin, yaptığı son paylaşımda eşi Fevzi Kardeseci’nin intihar ettiğini açıkladı:

“Başta saklamak istedim. Ailesi de bilinmesini istemedi. Ama bazı insanlar ağzını tutamadı, herkese anlattı. Gerçeği söylemek zorundayım; eşim intihar ederek öldü. Yaşadığı travmalar, hapis hayatı ve bitmeyen baskılar onu çok yordu. Kaldıramadı…”

Kelepçeyle geçen günler

Kardeseci’nin yaşadığı hukuki süreçlerin ağır etkilerini taşıdığını söyleyen Erçetin, “Dışarıdaydı ama ayağında elektronik kelepçe vardı. Sürekli ‘Haksızlığa uğradım, ben böyle bir şey yapmadım’ diyordu. Bitcoin yatırımları yüzünden büyük sorunlar yaşadı, kendini savunmaya çalışırken bunalıma sürüklendi” dedi.

Yeşim Erçetin’in itirafı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sanatçıya destek mesajları yağarken, Fevzi Kardeseci’nin ölümüyle ilgili tartışmalar da yeniden alevlendi.