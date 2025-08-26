Kalben, gençlik yıllarında yaşadığı ve yıllarca içinde taşıdığı travmayı hayranlarıyla paylaştı. Annesinin ölüm haberini aldığı sırada yolculukta olduğunu belirten sanatçı, “Otobüs mola vermişti, ben haberi almanın ağırlığıyla uyuyordum. Bacaklarımın arasında bir el ile uyandım. O anı hiç unutamıyorum” sözleriyle yaşadığı dehşeti dile getirdi.

Yıllarca sessiz kaldı

Tacize uğradığında yanında arkadaşlarının olduğunu söyleyen Kalben, “Erkek olan öfkelendi, kadın olan içine kapandı. Ben ise senelerce bu olayı anlamlandıramadım” diyerek suskunluğunun nedenini açıkladı.

“İsim veremedim”

Sanatçı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda isim vermediğini vurgularken, ifşa hareketine katılanlara da destek verdi:

“Bugün isimleri açıklayan herkesi kutluyorum. Sessiz kalanları da kutluyorum. Ben destek alarak hayatta kaldım. Kendime değer vermem çok uzun yıllar aldı.”

İfşa dalgasına yeni bir halka

Kalben’in itirafı, sanat camiasında son günlerde art arda gelen taciz ve ifşa paylaşımlarının ardından büyük yankı uyandırdı. Sanatçının cesur açıklaması sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.