Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan ilk bilgilere göre yoğun bakım servisindeki hastalar önlem amaçlı taburcu edilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde radyasyon sızıntısı ile gündeme gelen İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu kez elektrik kesintisi sorunu ile gündemde. Alınan bilgiye göre ameliyathane ve yoğun bakımlara acil durumlarda ek elektrik gücü sağlayan kablolar, hastane ek hizmet binası sondaj çalışmaları yapılırken yanlışlıkla kesildi. Hastanenin ameliyathane binasında alarm verilirken, birçok sağlık çalışanı asansörde mahsur kaldı. Edinilen bilgilere göre, yoğun bakım servislerinde yatan hastalar boşaltılıyor. AMATEM binasındaki Nöroloji Yoğun Bakımındaki hastaların taşınmasına başlandığı ifade edildi.

Hastane personeli, "Hastanede hayat durdu, hiçbir işlem yapılamıyor"

Son Mühür'e konuşan bir sağlık personeli, "Hastanede hayat resmen durdu. İnternet kesildi. Bir saat geçti ancak internet gelmedi. Hastanede şu an hiçbir işlem yapılamıyor. Birlik Sağlık Sen Başkanı Ahmet Doğruyol, "Ne yazık ki tedbirsizliğin faturası hep hastalara çıkıyor" açıklamasında bulundu.