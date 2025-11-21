Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Borsası ve Torbalı Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen 2025-2026 zeytin ve zeytinyağı sezonu açılış töreni Torbalı'da bulunan Metropolis Antik Kenti'nde gerçekleşti.

Işınsu Kestelli: İzmir zeytincilikte çok önemli bir noktada

Konuşmasına Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünya klasmanında çok önemli bir noktada olduğu belirterek başlayan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Güzel bir havada İzmir’in en değerli ilçelerinde birinde toplantı yapmak mutluluk verici. Bu büyüleyici mekan zeytinin tarihsel yönünü dahada anlamlandırdı. Burası yalnızca bir arkeolojik alan değil ayrıca binlerce yıllık kültürün merkezidir. Burada yaşayan kadim uygarlıklar zeytini sadece geçim kaynağı olarak değil, bir kültür olarak benimsemişlerdir. Hayat ağacı olan zeytin her zaman kalıcılığın ismi olmuştur.

Bugün burada buluşmamız zeytinciliğin gelecek olduğunu bizlere hatırlatmıştır. Dünya zeytinyağı üretiminin 3 milyon seviyesinde olması yani daralması bekleniyor. Dünya üzerinde en fazla zeytin bağına sahip 5 ülkeden biriyiz. Ancak ilk tahminler ülkemizde de düşüşün olacağı yönündedir. Kentimiz İzmir, Türkiye zeytinciliğinin en önemli noktasında olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Övünç Demir: Torbalı artık 20 yıl önceki Torbalı değil

Özellikle zeytincilik anlamında markalaşmaya ihtiyaçları olduklarını aktaran Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Dedem zeytinliği sayesinde bir evden memlekete faydalı üç insan yetiştirmiştir. Torbalı artık 20 yıl önceki Torbalı değil. 2024 yılında İzmir'in yüzde 44'lük vergisini yüklenen ilçemizdir artık Torbalı.

Ayrıca Ege Bölgesi'nin yüzde 17'lik meyve sebzesini üreten bir ilçemizdir. Kısacası burada her şey var. Burada biz kamu olarak, zeytinin 400/450 bandında olmasını düşünüyoruz. Bizim özellikle zeytin alanında markalama, bilimsel verileri kullanma gibi konularda uzmanlaşmaya ihtiyacımız var. Bir taraftan istişarelerde bulunuyoruz." dedi.

Zafer Levent Yıldır: Zeytinlikler bizden önce de vardı, bizden sonrada var olsunlar istiyoruz

İzmir'in zeytin konusunda çok zengin bir yer olduğunu kaydeden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, "Burası zeytin konusunda çok zengin olduğu için insanlar binlerce yıldır buralarda yaşamayı tercih ediyorlar. Bu yaşam kültürünün devam etmesinin en önemli şartı ise zeytin ağaçlarını korumaktır.

Günümüzde hemen hemen her konuda bazı yeni kavramlar hayatımızda, dolayısıyla bir şeyleri yaparken başka şeylerin var olup olmaması nasıl sağlanacak bunu düşünmek zorundayız. Eğer biz ihtiyaçlarınızı gidermek için doğayı yok ediyorsak bunun üzerine uzun uzun düşünmemiz gerekiyor. Zeytinlikler bizden önce de vardı, bizden sonrada var olsunlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.