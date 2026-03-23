Son Mühür / Erkan Doğan - 2 bin yatak kapasiteli Bayraklı Şehir Hastanesi’nin kente kazandırılmasına rağmen İzmir’deki kamu hastanelerinde süren yatak sorunu çözülemedi. Hasta yoğunluğu nedeniyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kalp Damar Yoğun Bakım Servisi’nde mevcut yatakların arasına, ‘ara yatak’ atıldığı ifade edilirken, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de koğuş sistemi servisler de üç dört hasta aynı odada kalıyor!

Yoğun Bakım Servisinde ‘Ara Yatak’ formülü ile yeni hastalara yer açılıyor

İzmir Bozyaka Hastanesinin Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Aralık 2025 tarihinde kapanmasıyla çevre hastanelerin yoğunluğu bi kat daha artarken, mevcut hastaneler artan hasta yoğunluğunu çözebilmek amacıyla farklı yollar denemeye başladı. İzmir’in en büyük hastanelerinden biri olan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi’nde acil servisten yönlendirilen veya ameliyattan hastalar için boş yatak bulunamadığı takdirde, mevcut yatakların arasına konulan ‘ara yataklar’ ile yer açılıyor. Ara yatak formülü ile yoğun bakım servisine yatırılan hastalara, diğer yoğun bakım hastalarına verilen rutin tedavi uygulanıyor.

Tepecik Hastanesinde hala koğuş sistemi ile hasta bakılıyor! Aynı odada 8 kişi !

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bazı servislerinde ‘koğuş sistemi’ ile hasta bakılmaya devam ediliyor. Bir servisteki odada 4 hasta birden kalırken, bu hastaların refakatçileri de aynı odada kalıyor. Bu durum tedavi kalitesini düşürürken, hasta mahremiyeti kuralı da uygulanamıyor. Öte yandan sürekli arızalanan asansör de hasta ve yakınları mağdur ediyor.