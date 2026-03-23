Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in yükselen eğitim değerlerinden biri olan İzmir Bakırçay Üniversitesi, kapılarını sahne sanatlarının büyülü dünyasına açıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, üniversite yerleşkesine gerçekleştirdiği resmi ziyarette Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar ile bir araya gelerek, kampüs yaşamını sanatla harmanlayacak stratejik projelerin temellerini attı. Rektörlük makamında gerçekleşen bu üst düzey görüşmede, akademik bilgi birikimi ile sanatsal tecrübenin birleştirilmesi hedeflenirken, kurumlar arası sinerjinin gençler üzerindeki olumlu etkileri kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

Devlet tiyatroları oyunları üniversite sahnesine taşınıyor

Sanatın evrensel dilini kampüs sınırları içerisine taşımayı amaçlayan bu iş birliğinin en dikkat çekici maddesi, profesyonel tiyatro oyunlarının öğrencilerle buluşturulması oldu. Görüşme sırasında, Devlet Tiyatroları repertuvarında yer alan seçkin eserlerin, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin modern donanımlara sahip 566 kişilik konferans salonunda sahnelenmesi kararlaştırıldı. Bu adımın, öğrencilerin kültürel derinliğini artırmasının yanı sıra sahne sanatlarına duyulan ilgiyi de profesyonel bir düzeye taşıması bekleniyor. Tiyatronun ilham verici gücünün üniversite ekosistemine entegre edilmesi, gençlerin sadece akademik değil, sosyal ve kültürel gelişimlerinde de kritik bir rol oynayacak.

Genç yeteneklerle sahne arkası buluşması

Ziyaretin en heyecan verici anları ise Emre Başer’in kampüsteki tiyatro topluluğu ile bir araya gelmesiyle yaşandı. Üniversitenin konferans salonunda yeni oyunları için prova yapan öğrencileri izleyen Başer, gençlerin performanslarını yakından takip ederek onlarla samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. Sahne sanatlarına gönül veren öğrencilere tecrübelerini aktaran Başer, üniversite gençliğinin sanata olan tutkusundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu temaslar, ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan ortak atölye çalışmaları ve sanatsal projeler için de güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturdu.

Modern kampüs imkanları ve sanatsal destek sözü

Programın ilerleyen saatlerinde üniversitenin sinema salonu ve spor kompleksleri gibi sosyal donatı alanlarını inceleyen Emre Başer, kampüsün sunduğu fiziki imkanlardan övgüyle bahsetti.

Eğitim kurumlarıyla kurulan bu tür köprülerin, Türkiye’nin sanat geleceği adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Başer, Devlet Tiyatroları olarak üniversiteye her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Bakırçay Üniversitesi’nin modern altyapısı ile sanatın birleşeceği bu yeni dönemde, taraflar arasındaki diyaloğun artarak devam etmesi ve İzmir’in sanat hayatına taze bir soluk getirilmesi hedefleniyor.

