Son Mühür/Hüseyin Demir Muğla'nın ilçesine bağlı olan Fethiye Yeşilüzümlü köyünde bugün saat 14:00 civarında ormanlık alanda trafoya yakın bir bölgede yangın çıktı. Kara dumanlar tüm köyü kaplarken vatandaşlar, seferberlik içerisinde hareket ederek el birliğiyle yangına müdahale ediyor. Bölgeye havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Can ve mal kaybı yok!

4 helikopter alanda yer alırken Üzümlü sakinleri uçak müdahalesini istiyor. Edinilen bilgilere göre devam eden yangında Üzümlü'de can ve mal kaybı yok. Üç gündur aralıklı olarak devam eden yangın henüz tamamen kontrol altına alınmadı. Köylüler, traktörleriyle ve su tankerleriyle birlikte yardım ediyor.

Köylülerden talep!

Jandarma ve kolluk kuvvetlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köylüler, endişeli ve tedirgin bir şekilde yangının en kısa sürede dinmesini temenni ediyor. Köylüler, soğutma çalışmalarının önem verilmesini talep ediyor. Bunu yanı sıra; gönüllü gruplar ve sivil inisiyatif kuruluşlarının temsilcileri, hayvan arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor.