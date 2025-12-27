Son Mühür / Türk sinemasının hafızalara kazınan karakter oyuncularından Necdet Kökeş’ten gelen son haber, Yeşilçam tutkunlarını derinden etkiledi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan usta oyuncunun hastanedeki tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Yeşilçam’ın macera ve tarih temalı yapımlarıyla özdeşleşen Necdet Kökeş, özellikle Cüneyt Arkın’ın başrolünde yer aldığı dört filmlik “Battal Gazi” serisinde canlandırdığı “ZıpZıp” karakteriyle sinema tarihine adını yazdırmıştı. Fiziksel oyunculuğu, mimikleri ve yardımcı karakterlerde yarattığı güçlü etkiyle dönemin aranan yüzlerinden biri olmuştu.

Çok sayıda filmde rol aldı

Sinemaya 1960’lı yıllarda, henüz 18 yaşındayken adım atan Kökeş; Yeşilçam’ın üretim hızının zirvede olduğu dönemde çok sayıda filmde rol aldı. Kariyeri boyunca ağırlıklı olarak tarihî, kahramanlık ve aksiyon filmlerinde yer alan oyuncu, başrolün gölgesinde kalmasına rağmen izleyicinin aklında kalan karakterlere hayat verdi. Özellikle Battal Gazi serisi, onun sinema kariyerinin en bilinen işleri arasında yer aldı.

Beyoğlu’nda bir otel odasında…

Yıllar içinde ekranlardan uzak kalan Necdet Kökeş’in, uzun süredir Beyoğlu’nda bir otel odasında, sınırlı imkânlarla yaşamını sürdürdüğü biliniyordu. Yeşilçam’a dair paylaşımlarıyla tanınan ve sinema emekçilerini gündeme taşıyan “Üçüncü Adam” adlı Instagram hesabı, usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Tedavisi devam ediyor

Edinilen bilgilere göre kalp krizi geçiren 81 yaşındaki Necdet Kökeş, İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Nefes darlığı şikâyeti bulunan oyuncunun, hafıza ve fiziksel fonksiyonlarında da gerileme olduğu belirtildi. Kökeş’in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.